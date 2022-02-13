https://arabic.sputniknews.com/20220213/مصرع-شخص-بعد-سقوطه-في-بئر-بالجزائر-1058489570.html
مصرع شخص بعد سقوطه في بئر بالجزائر
مصرع شخص بعد سقوطه في بئر بالجزائر
لقي شخص مصرعه إثر سقوطه في بئر عميق، في مدينة ثنية الحد في الجزائر. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:39+0000
2022-02-13T11:39+0000
2022-02-13T11:39+0000
الجزائر
بئر
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وذكرت صحيفة "النهار" أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية في ثنية الحد تدخلت عقب سقوط شخص داخل بئر عمقه 23 مترا وعرضه 1.5 متر.وانتشلت الوحدة الضحية البالغ من العمر 44 سنة بعدما أصيب بجرح عميق في رأسه.وعلى أثر ذلك جرى تحويله على وجه السرعة إلى مصلحة الطوارئ في مستشفى ثنية الحد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.وكانت حملة رسمية انطلقت في الجزائر قبل أيام لتأمين وتغطية الآبار، في أعقاب واقعة الطفل المغربي ريان أورام الذي توفي جراء السقوط في أحد الآبار المفتوحة في بلاده.جاء هذا بالتزامن مع حملة على مواقع التواصل الاجتماع في الجزائر تدعو لـ "تغطية الآبار".وتطالب الحملة أصحاب الآبار بتأمينها لمنع تكرار مآسي سقوط أشخاص وحتى حيوانات.وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن مؤخرا وفاة الطفل ريان الذي تم انتشاله من بئر بعمق 32 مترا بعد سقط فيها لمدة 5 أيام في حادث مؤسف حظي بمتابعة واسعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/لمنع-تكرار-حادث-ريان-نائب-مغربي-يطالب-بوقف-الحفر-العشوائي-للآبار-1058137146.html
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الجزائر, بئر
مصرع شخص بعد سقوطه في بئر بالجزائر
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لقي شخص مصرعه إثر سقوطه في بئر عميق، في مدينة ثنية الحد في الجزائر.
وذكرت صحيفة "النهار"
أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية في ثنية الحد تدخلت عقب سقوط شخص داخل بئر عمقه 23 مترا وعرضه 1.5 متر.
وانتشلت الوحدة الضحية البالغ من العمر 44 سنة بعدما أصيب بجرح عميق في رأسه.
وعلى أثر ذلك جرى تحويله على وجه السرعة إلى مصلحة الطوارئ في مستشفى ثنية الحد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
وكانت حملة رسمية انطلقت
في الجزائر قبل أيام لتأمين وتغطية الآبار، في أعقاب واقعة الطفل المغربي ريان أورام الذي توفي جراء السقوط في أحد الآبار المفتوحة في بلاده.
جاء هذا بالتزامن مع حملة على مواقع التواصل الاجتماع في الجزائر تدعو لـ "تغطية الآبار".
وتطالب الحملة أصحاب الآبار بتأمينها لمنع تكرار مآسي سقوط أشخاص وحتى حيوانات.
وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن مؤخرا وفاة الطفل ريان الذي تم انتشاله من بئر بعمق 32 مترا بعد سقط فيها لمدة 5 أيام في حادث مؤسف حظي بمتابعة واسعة.