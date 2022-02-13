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مصرع شخص بعد سقوطه في بئر بالجزائر
مصرع شخص بعد سقوطه في بئر بالجزائر
لقي شخص مصرعه إثر سقوطه في بئر عميق، في مدينة ثنية الحد في الجزائر. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:39+0000
2022-02-13T11:39+0000
الجزائر
بئر
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وذكرت صحيفة "النهار" أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية في ثنية الحد تدخلت عقب سقوط شخص داخل بئر عمقه 23 مترا وعرضه 1.5 متر.وانتشلت الوحدة الضحية البالغ من العمر 44 سنة بعدما أصيب بجرح عميق في رأسه.وعلى أثر ذلك جرى تحويله على وجه السرعة إلى مصلحة الطوارئ في مستشفى ثنية الحد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.وكانت حملة رسمية انطلقت في الجزائر قبل أيام لتأمين وتغطية الآبار، في أعقاب واقعة الطفل المغربي ريان أورام الذي توفي جراء السقوط في أحد الآبار المفتوحة في بلاده.جاء هذا بالتزامن مع حملة على مواقع التواصل الاجتماع في الجزائر تدعو لـ "تغطية الآبار".وتطالب الحملة أصحاب الآبار بتأمينها لمنع تكرار مآسي سقوط أشخاص وحتى حيوانات.وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن مؤخرا وفاة الطفل ريان الذي تم انتشاله من بئر بعمق 32 مترا بعد سقط فيها لمدة 5 أيام في حادث مؤسف حظي بمتابعة واسعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/لمنع-تكرار-حادث-ريان-نائب-مغربي-يطالب-بوقف-الحفر-العشوائي-للآبار-1058137146.html
الجزائر
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الجزائر, بئر

مصرع شخص بعد سقوطه في بئر بالجزائر

11:39 GMT 13.02.2022
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Photo / MOHAMED ADEL
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لقي شخص مصرعه إثر سقوطه في بئر عميق، في مدينة ثنية الحد في الجزائر.
وذكرت صحيفة "النهار" أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية في ثنية الحد تدخلت عقب سقوط شخص داخل بئر عمقه 23 مترا وعرضه 1.5 متر.
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
لمنع تكرار حادث ريان... نائب مغربي يطالب بوقف الحفر العشوائي للآبار
7 فبراير, 11:44 GMT
وانتشلت الوحدة الضحية البالغ من العمر 44 سنة بعدما أصيب بجرح عميق في رأسه.
وعلى أثر ذلك جرى تحويله على وجه السرعة إلى مصلحة الطوارئ في مستشفى ثنية الحد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
وكانت حملة رسمية انطلقت في الجزائر قبل أيام لتأمين وتغطية الآبار، في أعقاب واقعة الطفل المغربي ريان أورام الذي توفي جراء السقوط في أحد الآبار المفتوحة في بلاده.
جاء هذا بالتزامن مع حملة على مواقع التواصل الاجتماع في الجزائر تدعو لـ "تغطية الآبار".
وتطالب الحملة أصحاب الآبار بتأمينها لمنع تكرار مآسي سقوط أشخاص وحتى حيوانات.
وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن مؤخرا وفاة الطفل ريان الذي تم انتشاله من بئر بعمق 32 مترا بعد سقط فيها لمدة 5 أيام في حادث مؤسف حظي بمتابعة واسعة.
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