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https://arabic.sputniknews.com/20220213/مقتل-رجل-بالرصاص-في-أحداث-شغب-في-ساو-باولو-بعد-نهائي-كأس-العالم-للأندية-1058476048.html
مقتل رجل بالرصاص في أحداث شغب في ساو باولو بعد نهائي كأس العالم للأندية
مقتل رجل بالرصاص في أحداث شغب في ساو باولو بعد نهائي كأس العالم للأندية
قالت الشرطة البرازيلية، إن رجلا قتل بالرصاص خلال أعمال شغب يوم السبت، بعد أن اندلعت اشتباكات بين جماهير بالميراس الذين شاهدوا فريقهم يخسر أمام تشيلسي الإنجليزي... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T03:15+0000
2022-02-13T03:15+0000
كأس العالم للأندية
نادي تشيلسي
بالميراس
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وأطلق الرصاص على الرجل، الذي قالت الشرطة إنه حارس في سجن خارج الخدمة، خارج استاد بالميراس في ساو باولو حيث تجمع آلاف المشجعين لمشاهدة المباراة على شاشات كبيرة.وقالت الشرطة العسكرية في بيان، "اندلعت بعض الاشتباكات بين المشجعين، مما تسبب في أعمال شغب وقُتل رجل بالرصاص".واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود. وقال البيان إنه تم القبض على رجل واحد، وفقا لرويترز.وتغلب تشيلسي 2-1 على بالميراس بطل كأس ليبرتادوريس، بعد وقت إضافي في المباراة التي أقيمت في أبوظبي.وكان بالميراس يسعى للفوز بالبطولة التي تقام سنويا لأول مرة والانضمام إلى منافسيه في الولاية كورنثيانز وسانتوس وساو باولو، الذين فازوا جميعا من قبل بلقب البطولة التي تقام بين أبطال القارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/تشيلسي-يحرز-لقب-كأس-العالم-للأندية-بعد-فوزه-على-بالميراس-1058471309.html
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كأس العالم للأندية, نادي تشيلسي, بالميراس

مقتل رجل بالرصاص في أحداث شغب في ساو باولو بعد نهائي كأس العالم للأندية

03:15 GMT 13.02.2022
© REUTERS / CARLA CARNIELجماهير بالميراس يجتمعون لمشاهدة المباراة النهائية في كأس العالم للأندية ضد تشيلسي السبت 12 فبراير
جماهير بالميراس يجتمعون لمشاهدة المباراة النهائية في كأس العالم للأندية ضد تشيلسي السبت 12 فبراير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / CARLA CARNIEL
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قالت الشرطة البرازيلية، إن رجلا قتل بالرصاص خلال أعمال شغب يوم السبت، بعد أن اندلعت اشتباكات بين جماهير بالميراس الذين شاهدوا فريقهم يخسر أمام تشيلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.
وأطلق الرصاص على الرجل، الذي قالت الشرطة إنه حارس في سجن خارج الخدمة، خارج استاد بالميراس في ساو باولو حيث تجمع آلاف المشجعين لمشاهدة المباراة على شاشات كبيرة.
وقالت الشرطة العسكرية في بيان، "اندلعت بعض الاشتباكات بين المشجعين، مما تسبب في أعمال شغب وقُتل رجل بالرصاص".
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود. وقال البيان إنه تم القبض على رجل واحد، وفقا لرويترز.
وقالت الشرطة إنه سيتم تحليل الصور للتعرف على الآخرين المتورطين في أعمال الشغب. وواصلت الشرطة دورياتها في المنطقة لمنع أي اضطرابات جديدة.
وتغلب تشيلسي 2-1 على بالميراس بطل كأس ليبرتادوريس، بعد وقت إضافي في المباراة التي أقيمت في أبوظبي.
فرحة لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي بفوزهم بلقب بطولة كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
تشيلسي يحرز لقب كأس العالم للأندية بعد فوزه على بالميراس
أمس, 19:47 GMT
وكان بالميراس يسعى للفوز بالبطولة التي تقام سنويا لأول مرة والانضمام إلى منافسيه في الولاية كورنثيانز وسانتوس وساو باولو، الذين فازوا جميعا من قبل بلقب البطولة التي تقام بين أبطال القارات.
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