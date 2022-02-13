https://arabic.sputniknews.com/20220213/نادي-الأسير-الفلسطيني-يعلن-عن-حملة-الحياة-حق-لـ-فضح-جرائم-إسرائيل-بحق-الأسرى-المرضى-1058485569.html
نادي الأسير الفلسطيني يعلن عن حملة "الحياة حق" لـ "فضح" جرائم إسرائيل بحق الأسرى المرضى
نادي الأسير الفلسطيني يعلن عن حملة "الحياة حق" لـ "فضح" جرائم إسرائيل بحق الأسرى المرضى
أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن إطلاق حملة يستهدف منها "فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي" بحق المرضى والإهمال المتعمد لهم. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T10:23+0000
2022-02-13T10:23+0000
2022-02-13T10:23+0000
أسير
السجون الإسرائيلية
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وحسب بيان نشره النادي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن الحملة التي أطلق عليها "الحياة حق" تأتي "لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى وسياسة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون".وجاء إعلان الحملة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر وزارة الصحة في رام الله، نظمه نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والهيئة العليا لشؤون الأسرى، بالتعاون مع وزارة الصحة".وعن أهداف الحملة، أكد البيان أنها "تهدف إلى فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى وإعلاء صوتهم في ضوء ما يتعرضون له من ظلم وإجحاف".وأوضح أن هذا الظلم يتمثل بتجاوز وخرق واضح للأنظمة والقوانين الدولية التي تكفل للأسير الحق في العلاج والحياة.وحسب البيان، فإن أكثر من 550 أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، بينهم أسرى يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (82) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسير, السجون الإسرائيلية
نادي الأسير الفلسطيني يعلن عن حملة "الحياة حق" لـ "فضح" جرائم إسرائيل بحق الأسرى المرضى
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن إطلاق حملة يستهدف منها "فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي" بحق المرضى والإهمال المتعمد لهم.
وحسب بيان نشره النادي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن الحملة التي أطلق عليها
"الحياة حق" تأتي "لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى وسياسة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون".
وجاء إعلان الحملة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر وزارة الصحة في رام الله، نظمه نادي الأسير الفلسطيني
، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والهيئة العليا لشؤون الأسرى، بالتعاون مع وزارة الصحة".
وأشار إلى أن هذا المؤتمر تزامن أيضا مع مؤتمر صحفي عقد في غزة للإعلان عن انطلاق الحملة من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى أمام منزل الأسير المريض ناهض الأقرع.
وعن أهداف الحملة، أكد البيان أنها "تهدف إلى فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى وإعلاء صوتهم في ضوء ما يتعرضون له من ظلم وإجحاف".
وأوضح أن هذا الظلم يتمثل بتجاوز وخرق واضح للأنظمة والقوانين الدولية
التي تكفل للأسير الحق في العلاج والحياة.
وأكد أن من بين الأهداف أيضا لهذه الحملة، هو إطلاع المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال المتمثلة بسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)".
وحسب البيان، فإن أكثر من 550 أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة
وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، بينهم أسرى يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (82) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّا.