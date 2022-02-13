https://arabic.sputniknews.com/20220213/ناقة-وفية-تحتضن-صاحبها-الذي-لم-تره-منذ-فترة-فيديو-1058512313.html
ناقة وفية تحتضن صاحبها الذي لم تره منذ فترة… فيديو
ناقة وفية تحتضن صاحبها الذي لم تره منذ فترة… فيديو
تتميز بعض الحيوانات بالوفاء الشديد لأصحابها من البشر، ومنها الإبل، التي ظهر أحدها في مقطع فيديو مؤثر عندما رأت صاحبها الذي فارقته منذ فترة طويلة. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T16:59+0000
2022-02-13T16:59+0000
2022-02-13T17:01+0000
منوعات
أخبار السعودية اليوم
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نشرت الفيديو صحيفة "المدينة" السعودية بصفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لقاء بين ناقة وصاحبها في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية.وبحسب الفيديو، فإن الناقة أظهرت الوفاء لصاحبها الذي لم تره منذ فترة طويلة عبر احتضانه ولف رقبتها حوله في مشهد حققا تفاعلا واسعا وعبر عن أسمى معاني الوفاء.وتقول الصحيفة إنه رغم محاولة أحد الأشخاص تخليص الناقة من صاحبها إلا أنها ظلت تحتضنه بينما يظهر تأثير الموقف على وجه صاحب الناقة أثناء عناقها له.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/سعوديات-يتحدثن-لـسبوتنيك-عن-مشاركة-المرأة-لأول-مرة-في-مسابقة-ملكة-جمال-الإبل-1053740478.html
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سبوتنيك عربي
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منوعات, أخبار السعودية اليوم
ناقة وفية تحتضن صاحبها الذي لم تره منذ فترة… فيديو
16:59 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 17:01 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
تتميز بعض الحيوانات بالوفاء الشديد لأصحابها من البشر، ومنها الإبل، التي ظهر أحدها في مقطع فيديو مؤثر عندما رأت صاحبها الذي فارقته منذ فترة طويلة.
نشرت الفيديو صحيفة "المدينة" السعودية بصفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لقاء بين ناقة وصاحبها
في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية.
وبحسب الفيديو، فإن الناقة أظهرت الوفاء لصاحبها الذي لم تره منذ فترة طويلة عبر احتضانه ولف رقبتها حوله في مشهد حققا تفاعلا واسعا وعبر عن أسمى معاني الوفاء.
وتقول الصحيفة إنه رغم محاولة أحد الأشخاص تخليص الناقة من صاحبها
إلا أنها ظلت تحتضنه بينما يظهر تأثير الموقف على وجه صاحب الناقة أثناء عناقها له.