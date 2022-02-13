https://arabic.sputniknews.com/20220213/نجم-تشيلسي-الإنجليزي-يثير-دهشة-مدرب-الأهلي-بعد-هذا-الطلب-صور-1058506357.html
نجم تشيلسي الإنجليزي يثير دهشة مدرب الأهلي بعد هذا الطلب... صور
نجم تشيلسي الإنجليزي يثير دهشة مدرب الأهلي بعد هذا الطلب... صور
أثار الفرنسي نغولو كانتي، نجم فريق نادي "تشيلسي" الإنجليزي دهشة المدير الفني للنادي "الأهلي" بيتسو موسيماني، بعد أن توجه له بطلب خلال مراسم انتهاء بطولة كأس... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:52+0000
2022-02-13T14:52+0000
2022-02-13T14:52+0000
ماتش الأهلي اليوم
رياضة
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ونشر موسيماني عبر حسابه بتويتر، صورة تجمع بين المالي أليو ديانغ لاعب فريقه، والفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، بعد نهاية كأس العالم للأندية.وبعد نهاية مراسم استلام الجوائز، تقابل كانتي بلاعب الأهلي ديانغ وحصل الأخير على قميص لاعب تشيسلي والتقطا صورة تذكارية.ونشر لاعب الأهلي أليو ديانغ عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه بـ"إنستغرام" صورة قميص كانتي الذي حصل عليه.وكان كانتي قد توج برفقة تشيلسي بكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي اللندني بعد الفوز على بالميراس في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.وفاز الأهلي على الهلال السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت على المركز الثالث بالبطولة، ليحقق بطل أفريقيا الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.
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ماتش الأهلي اليوم, رياضة
نجم تشيلسي الإنجليزي يثير دهشة مدرب الأهلي بعد هذا الطلب... صور
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أثار الفرنسي نغولو كانتي، نجم فريق نادي "تشيلسي" الإنجليزي دهشة المدير الفني للنادي "الأهلي" بيتسو موسيماني، بعد أن توجه له بطلب خلال مراسم انتهاء بطولة كأس العالم للأندية.
ونشر موسيماني عبر حسابه بتويتر، صورة تجمع بين المالي أليو ديانغ لاعب فريقه، والفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، بعد نهاية كأس العالم للأندية.
وأرفق مدرب الأهلي الصورة بتعليق، "لقد اندهشت من كانتي عندما سألني إذا كان بإمكانه مقابلة ديانغ"، متابعا "التواضع في أفضل حالاته، بارك الله في كانتي".
وبعد نهاية مراسم استلام الجوائز، تقابل كانتي بلاعب الأهلي ديانغ وحصل الأخير على قميص لاعب تشيسلي والتقطا صورة تذكارية.
ونشر لاعب الأهلي أليو ديانغ
عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه بـ"إنستغرام" صورة قميص كانتي الذي حصل عليه.
وكان كانتي قد توج برفقة تشيلسي بكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي اللندني بعد الفوز على بالميراس في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.
وفاز الأهلي
على الهلال السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت على المركز الثالث بالبطولة، ليحقق بطل أفريقيا الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.