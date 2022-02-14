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https://arabic.sputniknews.com/20220214/أردوغان-يغادر-تركيا-متوجها-إلى-أبو-ظبي-1058532809.html
أردوغان يغادر تركيا متوجها إلى أبو ظبي
أردوغان يغادر تركيا متوجها إلى أبو ظبي
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظهر اليوم الإثنين، مطار أتاتورك في إسطنبول متوجها إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T09:53+0000
2022-02-14T09:53+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، بأن طائرة أردوغان أقلعت إلى الإمارات في الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.ويضم وفد أردوغان إلى الإمارات وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والمالية نورالدين نباتي، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والنقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي.كذلك يضم الوفد، نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، المتحدث باسمه عمر جليك، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، وفق المصدر ذاته.ومساء أمس الأحد، أضاء برج خليفة في دبي، بعلم تركيا، احتفاء بزيارة أرودغان، مع عزف النشيد الوطني التركي، وظهرت على البرج عبارتا "أهلا بكم" باللغة التركية، و"الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية" باللغتين العربية والإنجليزية.وهذه هي الزيارة من نوعها لأردوغان إلى الإمارات منذ توليه مقاليد الحكم قبل 8 سنوات.وكانت آخر زيارة أجراها أردوغان للإمارات في فبراير/ شباط 2013، حينما كان رئيسا للوزراء.ومن المقرر أن توقع البلدان خلال زيارة أردوغان "12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة"، وفق الأناضول.وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أجرى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة إلى تركيا هي الأولى له منذ 10 أعوام.وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، تحسنا ملحوظا بعد سنوات من الجفاء على وقع اختلافات في العديد من الملفات الإقليمية بما في ذلك الملف الليبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/برج-خليفة-يضيء-بعلم-تركيا-احتفاء-بزيارة-أردوغان-للإمارات-فيديو-1058519594.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أردوغان يغادر تركيا متوجها إلى أبو ظبي

09:53 GMT 14.02.2022
© REUTERS / MURAD SEZERالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
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غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظهر اليوم الإثنين، مطار أتاتورك في إسطنبول متوجها إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، بأن طائرة أردوغان أقلعت إلى الإمارات في الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ويضم وفد أردوغان إلى الإمارات وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والمالية نورالدين نباتي، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والنقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي.
كذلك يضم الوفد، نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، المتحدث باسمه عمر جليك، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، وفق المصدر ذاته.
ومساء أمس الأحد، أضاء برج خليفة في دبي، بعلم تركيا، احتفاء بزيارة أرودغان، مع عزف النشيد الوطني التركي، وظهرت على البرج عبارتا "أهلا بكم" باللغة التركية، و"الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية" باللغتين العربية والإنجليزية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
برج خليفة يضيء بعلم تركيا احتفاء بزيارة أردوغان للإمارات... فيديو
أمس, 20:20 GMT
وهذه هي الزيارة من نوعها لأردوغان إلى الإمارات منذ توليه مقاليد الحكم قبل 8 سنوات.
وكانت آخر زيارة أجراها أردوغان للإمارات في فبراير/ شباط 2013، حينما كان رئيسا للوزراء.
ومن المقرر أن توقع البلدان خلال زيارة أردوغان "12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة"، وفق الأناضول.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أجرى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة إلى تركيا هي الأولى له منذ 10 أعوام.
وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، تحسنا ملحوظا بعد سنوات من الجفاء على وقع اختلافات في العديد من الملفات الإقليمية بما في ذلك الملف الليبي.
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