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https://arabic.sputniknews.com/20220214/الرئيس-التركي-تعاون-أنقرة-وأبوظبي-يساعد-في-استقرار-المنطقة-بأسرها-1058535899.html
الرئيس التركي: تعاون أنقرة وأبوظبي يساعد في استقرار المنطقة بأسرها
الرئيس التركي: تعاون أنقرة وأبوظبي يساعد في استقرار المنطقة بأسرها
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون بين أنقرة وأبوظبي يساعد في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T11:11+0000
2022-02-14T11:11+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل مغادرته البلاد في زيارة رسمية للإمارات تستغرق يومين.ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي أن الحوار والتعاون بين البلدين "يحملان أهمية من حيث السلام والاستقرار في منطقتنا بأسرها".وشدد أردوغان على أن بلاده لا تميز بين أمنها واستقرارها وأمن واستقرار كافة دول الخليج الشقيقة.وأوضح أردوغان أن زيارته للإمارات جاءت استجابة لدعوة من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وأشار الرئيس التركي إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها للإمارات كانت في عام 2013، عندما كان رئيسا للوزراء.ومن المقرر أن توقع البلدان خلال زيارة أردوغان "12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة"، وفق الأناضول.وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أجرى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة إلى تركيا هي الأولى له منذ 10 أعوام.وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، تحسنا ملحوظا بعد سنوات من الجفاء على وقع اختلافات في العديد من الملفات الإقليمية بما في ذلك الملف الليبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/قرقاش-يعلق-على-زيارة-أردوغان-إلى-الإمارات-1058519907.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

الرئيس التركي: تعاون أنقرة وأبوظبي يساعد في استقرار المنطقة بأسرها

11:11 GMT 14.02.2022
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOمراسم استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أنقرة
مراسم استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون بين أنقرة وأبوظبي يساعد في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل مغادرته البلاد في زيارة رسمية للإمارات تستغرق يومين.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
قرقاش يعلق على زيارة أردوغان إلى الإمارات
أمس, 20:36 GMT
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي أن الحوار والتعاون بين البلدين "يحملان أهمية من حيث السلام والاستقرار في منطقتنا بأسرها".
وشدد أردوغان على أن بلاده لا تميز بين أمنها واستقرارها وأمن واستقرار كافة دول الخليج الشقيقة.
وأوضح أردوغان أن زيارته للإمارات جاءت استجابة لدعوة من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأشار الرئيس التركي إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها للإمارات كانت في عام 2013، عندما كان رئيسا للوزراء.
ومن المقرر أن توقع البلدان خلال زيارة أردوغان "12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة"، وفق الأناضول.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أجرى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة إلى تركيا هي الأولى له منذ 10 أعوام.
وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، تحسنا ملحوظا بعد سنوات من الجفاء على وقع اختلافات في العديد من الملفات الإقليمية بما في ذلك الملف الليبي.
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