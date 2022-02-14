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برلماني ليبي يتوقع تسليم السلطة بشكل سلمي لحكومة باشاغا
برلماني ليبي يتوقع تسليم السلطة بشكل سلمي لحكومة باشاغا
قال عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، اليوم الاثنين، إن "لقاء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم ‏المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، برئيس حكومة الوحدة... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:45+0000
2022-02-14T12:45+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "المستشارة الأممية، تحاول خلط الأوراق بزياراتها المكوكية"، مؤكدا أن "المطلوب منها هو متابعة ومساعدة الليبيين من خلال المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن طريق برامج وخطط معينة".وتابع: " أنه خلال السنوات الماضية لم ير الليبيون من المجتمع الدولي إلا المزيد من التأزيم للمشكلة الليبية وخلق الكثير من الفوضى".وكانت ستيفاني وليامز شددت خلال اللقاءين على أهمية حفاظ جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات على الهدوء على الأرض من أجل وحدة واستقرار ليبيا.كما شددت المستشارة الأممية على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة "في أقرب وقت ممكن".من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو/حزيران المقبل، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.وصوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع، الخميس الماضي، على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

برلماني ليبي يتوقع تسليم السلطة بشكل سلمي لحكومة باشاغا

12:45 GMT 14.02.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDوزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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قال عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، اليوم الاثنين، إن "لقاء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم ‏المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء ‏الجديد المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، يأتي لمنح الثقة للحكومة الجديدة وأن يتم تسليم ‏السلطة بطريقة سلمية". ‎
وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "المستشارة الأممية، تحاول خلط الأوراق بزياراتها المكوكية"، مؤكدا أن "المطلوب منها هو متابعة ومساعدة الليبيين من خلال المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن طريق برامج وخطط معينة".
وتابع: " أنه خلال السنوات الماضية لم ير الليبيون من المجتمع الدولي إلا المزيد من التأزيم للمشكلة الليبية وخلق الكثير من الفوضى".

وأوضح الجهاني أن "ما صدر عن حكومة الدبيبة من تصريحات بشأن تسليم السلطة لحكومة منتخبة هو "غير عقلاني"، لأنه يجب أن يسلم السلطة بكل سلاسة وفق خارطة الطريق"، متوقعا أن "هذا ما سوف سيحدث".

وكانت ستيفاني وليامز شددت خلال اللقاءين على أهمية حفاظ جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات على الهدوء على الأرض من أجل وحدة واستقرار ليبيا.
كما شددت المستشارة الأممية على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة "في أقرب وقت ممكن".
من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو/حزيران المقبل، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.
وصوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع، الخميس الماضي، على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.
من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة - سبوتنيك عربي
من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة
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