عربي
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بنية توجيه ضربة لزعيم "داعش" في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220214/تركيا-بصدد-التعاون-مع-الإمارات-لتطوير-الصناعات-الدفاعية-1058530241.html
تركيا بصدد التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية
تركيا بصدد التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن زيارته للإمارات ستتطرق إلى التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية، إلى جانب التعاون في مجالات... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T09:02+0000
2022-02-14T09:02+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104312/95/1043129505_0:77:2501:1483_1920x0_80_0_0_f2e1db03d0591169cda4dbc5c5cc7b1b.jpg
القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي قبل زيارته للإمارات، قال فيه: "سنتطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، سنناقش اتفاقيات جديدة وسنتطرق أيضا إلى تطوير الصناعات الدفاعية والصحة والتعليم والثقافة".وأضاف أردوغان أن العلاقات بين تركيا والإمارات ستتعمق وتتطور أكثر، مشيرا إلى أنه سيبحث خلال زيارته، الخطوات التي يمكن اتخاذها لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.وفي وقت سابق، قال أنور قرقاش، المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، إن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الإمارات "صفحة جديدة في العلاقات الثنائية".وحسب صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أكد قرقاش أن زيارة أردوغان تأتي عقب زيارة محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا، مشيرا إلى أن الزيارة تنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة.يذكر أن برج خليفة في دبي كان قد أضاء، مساء أمس الأحد، بألوان علم تركيا، احتفاء بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان إلى الإمارات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104312/95/1043129505_210:0:2289:1559_1920x0_80_0_0_4d2ec82eaff14465b31199e376abfe10.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي

تركيا بصدد التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية

09:02 GMT 14.02.2022
© REUTERS / MURAD SEZERمركبات الجيش التركي والأفراد العسكريون بالقرب من الحدود التركية السورية
مركبات الجيش التركي والأفراد العسكريون بالقرب من الحدود التركية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن زيارته للإمارات ستتطرق إلى التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والصحة والثقافة وغيرها.
القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي قبل زيارته للإمارات، قال فيه: "سنتطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، سنناقش اتفاقيات جديدة وسنتطرق أيضا إلى تطوير الصناعات الدفاعية والصحة والتعليم والثقافة".
وأضاف أردوغان أن العلاقات بين تركيا والإمارات ستتعمق وتتطور أكثر، مشيرا إلى أنه سيبحث خلال زيارته، الخطوات التي يمكن اتخاذها لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال أنور قرقاش، المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، إن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الإمارات "صفحة جديدة في العلاقات الثنائية".
وحسب صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أكد قرقاش أن زيارة أردوغان تأتي عقب زيارة محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا، مشيرا إلى أن الزيارة تنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة.
يذكر أن برج خليفة في دبي كان قد أضاء، مساء أمس الأحد، بألوان علم تركيا، احتفاء بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان إلى الإمارات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала