https://arabic.sputniknews.com/20220214/تركيا-بصدد-التعاون-مع-الإمارات-لتطوير-الصناعات-الدفاعية-1058530241.html
تركيا بصدد التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية
تركيا بصدد التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن زيارته للإمارات ستتطرق إلى التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية، إلى جانب التعاون في مجالات... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T09:02+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي قبل زيارته للإمارات، قال فيه: "سنتطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، سنناقش اتفاقيات جديدة وسنتطرق أيضا إلى تطوير الصناعات الدفاعية والصحة والتعليم والثقافة".وأضاف أردوغان أن العلاقات بين تركيا والإمارات ستتعمق وتتطور أكثر، مشيرا إلى أنه سيبحث خلال زيارته، الخطوات التي يمكن اتخاذها لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.وفي وقت سابق، قال أنور قرقاش، المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، إن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الإمارات "صفحة جديدة في العلاقات الثنائية".وحسب صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أكد قرقاش أن زيارة أردوغان تأتي عقب زيارة محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا، مشيرا إلى أن الزيارة تنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة.يذكر أن برج خليفة في دبي كان قد أضاء، مساء أمس الأحد، بألوان علم تركيا، احتفاء بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان إلى الإمارات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, العالم العربي
تركيا بصدد التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن زيارته للإمارات ستتطرق إلى التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والصحة والثقافة وغيرها.
القاهرة - سبوتنيك
. جاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي قبل زيارته للإمارات، قال فيه: "سنتطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، سنناقش اتفاقيات جديدة وسنتطرق أيضا إلى تطوير الصناعات الدفاعية والصحة والتعليم والثقافة".
وأضاف أردوغان أن العلاقات بين تركيا والإمارات ستتعمق وتتطور أكثر، مشيرا إلى أنه سيبحث خلال زيارته، الخطوات التي يمكن اتخاذها لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال أنور قرقاش
، المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، إن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الإمارات "صفحة جديدة في العلاقات الثنائية".
وحسب صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أكد قرقاش أن زيارة أردوغان تأتي عقب زيارة محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا، مشيرا إلى أن الزيارة تنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة.
يذكر أن برج خليفة في دبي
كان قد أضاء، مساء أمس الأحد، بألوان علم تركيا، احتفاء بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان إلى الإمارات.