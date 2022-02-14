https://arabic.sputniknews.com/20220214/ما-المبلغ-الذي-تتكلفه-الانتخابات-النيابية-اللبنانية-المقبلة-1058555726.html

ما المبلغ الذي تتكلفه الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة

ما المبلغ الذي تتكلفه الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة

حددت تقارير إعلامية لبنانية تكلفة الانتخابات النيابية التي ستجرى في البلاد خلال العام الحالي 2022. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T16:50+0000

2022-02-14T16:50+0000

2022-02-14T16:50+0000

لبنان

الانتخابات النيابية

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وحسب موقع النشرة، فإن وزارة الداخلية قدرت الكلفة المالية للانتخابات النيابية، لافتة إلى أن قيمة الاعتمادات محددة بالدولار وتبلغ 15,474,000 دولار.وأوضحت أنها "طلبت من مجلس الوزراء في جلسته يوم غد الثلاثاء الموافقة على نقل هذه الاعتمادات المالية من احتياطي الموازنة إلى وزارة الداخلية.وقالت إن النفقات بالليرة منها "7,700 قلم اقتراع × 7 مليون ليرة تعويض وبدل نقل لرؤساء الأقلام والكتبة = 53.9 مليار ليرة، وتعويضات لجان القيد وبدل أتعاب الموظفين والأجهزة الأمنية: 35 مليار ليرة، وسلفة للجيش اللبناني: 50 مليار ليرة، وسلفة لقوى الأمن الداخلي: 50 مليار ليرة، وسلفة للمحافظين: 5 مليار ليرة، وتعويضات هيئة الإشراف على الانتخابات والجهاز الإداري وبدل إيجار مقر: 3.5 مليار ليرة".أما نفقات المبلغ المحدد بالدولار، فمنها "أوراق الاقتراع المعدّة مسبقاً ومطبوعات والقرطاسية: 4.5 مليون دولار، وبرامج لإصدار النتائج وربط اللجان الكترونياً: 1 مليون دولار، وشراء وصيانة آلات التصوير والكومبيوتر والفاكس والحبر الخاص: 30 ألف دولار، وشراء وصيانة المولدات وعقود الاشتراك لتأمين التيار الكهربائي: 250 ألف دولار، وأجور نقل التلفزيونات والكاميرات والمعازل والمولدات وصناديق الاقتراع وإعادتها إلى المستودعات ونقل المطبوعات وأجور الفنيين: 450 ألف دولار، وتدريب موظفي أقلام الاقتراع وموظفي وزارة الداخلية والبلديات وموظفي وزارة العدل وبدل نقل خلال فترة التدريب: 450 ألف دولار".ومنها كذلك "إعداد لوائح الناخبين وتوزيع أقلام الاقتراع في الداخل وفي الخارج: 200 ألف دولار، وتعديل برامج أقلام الاقتراع لتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة: 10 آلاف دولار، وعقود لإصدار النتائج ونشرها على موقع وزارة الداخلية والبلديات: 20 ألف دولار، والتجهيزات الفنية والمكتبية لهيئة الإشراف على الانتخابات: 103 ألف دولار، وفواتير نثرية: 100 ألف دولار، والحملة الإعلانية: 10 آلاف دولار، وتأمين طابعات وحبر خاص لإصدار بطاقات الهوية واستئجار سيارات لزوم نقل الاستمارات: 20 ألف دولار".

https://arabic.sputniknews.com/20211229/الرئيس-اللبناني-يوقع-مرسوما-لإجراء-الانتخابات-البرلمانية-في-15-مايو-المقبل-1054731921.html

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لبنان, الانتخابات النيابية