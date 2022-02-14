https://arabic.sputniknews.com/20220214/موريتانيا-انتشال-شخص-على-قيد-الحياة-بعد-4-أيام-أسفل-بئر-منهار-1058542134.html
موريتانيا... انتشال شخص على قيد الحياة بعد 4 أيام أسفل بئر منهار
موريتانيا... انتشال شخص على قيد الحياة بعد 4 أيام أسفل بئر منهار
أعلنت شركة تابعة للحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، انتشال شخص على قيد الحياة بعد 4 أيام من انهيار بئر للتنقيب عن الذهب عليه. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:59+0000
2022-02-14T12:59+0000
2022-02-14T12:59+0000
منتخب موريتانيا
بئر
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ونقل موقع "الأخبار" عن بيان لشركة "معادن موريتانيا"، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال المنقب حمود عبد الكريم الذي كان برفقة 7 منقبين آخرين عند انهيار البئر.وقال البيان إن عمليات الإنقاذ المستمرة منذ يوم الخميس الماضي في منطقة "أصبيبرات" قادت فجر اليوم إلى العثور على 5 منقبين من أصل الثمانية المفقودين.وأوضحت الشركة أن فريقا طبيا قدم الإسعافات الأولية لعبد الكريم قبل أن يتم نقله إلى العاصمة نواكشوط.وأشار البيان إلى أنه تم استخراج جثث المنقبين الأربعة، بينما تتواصل عمليات البحث عن باقي المفقودين.وفي عام 2018، سمحت السلطات بالتنقيب اليدوي عن الذهب السطحي في مناطق واسعة من شمالي موريتانيا.ويواجه المنقبون عن الذهب السطحي شمالي موريتانيا مخاطر متعددة، بينها الانهيارات التي تحدث من حين لآخر للحفر العميقة التي يحفرونها للبحث عن الذهب التي كثيرا ما تتسبب في وفيات وإصابات.
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منتخب موريتانيا, بئر
موريتانيا... انتشال شخص على قيد الحياة بعد 4 أيام أسفل بئر منهار
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أعلنت شركة تابعة للحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، انتشال شخص على قيد الحياة بعد 4 أيام من انهيار بئر للتنقيب عن الذهب عليه.
ونقل موقع "الأخبار"
عن بيان لشركة "معادن موريتانيا"، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال المنقب حمود عبد الكريم الذي كان برفقة 7 منقبين آخرين عند انهيار البئر.
وقال البيان إن عمليات الإنقاذ المستمرة منذ يوم الخميس الماضي في منطقة "أصبيبرات" قادت فجر اليوم إلى العثور على 5 منقبين من أصل الثمانية المفقودين
.
وأوضحت الشركة أن فريقا طبيا قدم الإسعافات الأولية لعبد الكريم قبل أن يتم نقله إلى العاصمة نواكشوط.
وأشار البيان إلى أنه تم استخراج جثث المنقبين الأربعة، بينما تتواصل عمليات البحث عن باقي المفقودين.
وفي عام 2018، سمحت السلطات بالتنقيب اليدوي عن الذهب السطحي في مناطق واسعة من شمالي موريتانيا.
ويواجه المنقبون عن الذهب السطحي شمالي موريتانيا مخاطر متعددة، بينها الانهيارات التي تحدث من حين لآخر للحفر العميقة التي يحفرونها للبحث عن الذهب التي كثيرا ما تتسبب في وفيات وإصابات.