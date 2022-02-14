https://arabic.sputniknews.com/20220214/وكالة-وزير-الخارجية-الإيطالي-قد-يتوجه-إلى-موسكو-الأسبوع-الجاري-للقاء-نظيره-الروسي-1058563600.html
وكالة: وزير الخارجية الإيطالي قد يتوجه إلى موسكو الأسبوع الجاري للقاء نظيره الروسي
وكالة: وزير الخارجية الإيطالي قد يتوجه إلى موسكو الأسبوع الجاري للقاء نظيره الروسي
أعلنت وسائل إعلام إيطالية أن وزير خارجية البلاد، لويجي دي مايو، قد يتوجه إلى العاصمة الروسية، موسكو، للقاء نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الأسبوع الجاري، بعد... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T20:52+0000
2022-02-14T20:52+0000
2022-02-14T20:52+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية أن وزير الخارجية قد يتوجه إلى موسكو هذا الأسبوع للقاء نظيره الروسي، سيرغي لافروف.وبينت الوكالة أن دي مايو سيصل غدا إلى كييف، لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن أياً من الدول الغربية المعنية لم ترد على رسالة روسيا حول كيفية اعتزامها الوفاء بالتزاماتها بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، "وهذا إهمال".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي"، وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, إيطاليا
وكالة: وزير الخارجية الإيطالي قد يتوجه إلى موسكو الأسبوع الجاري للقاء نظيره الروسي
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أعلنت وسائل إعلام إيطالية أن وزير خارجية البلاد، لويجي دي مايو، قد يتوجه إلى العاصمة الروسية، موسكو، للقاء نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الأسبوع الجاري، بعد زيارته إلى كييف غدا الثلاثاء.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية أن وزير الخارجية قد يتوجه إلى موسكو هذا الأسبوع للقاء نظيره الروسي، سيرغي لافروف.
وبينت الوكالة أن دي مايو سيصل غدا إلى كييف، لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية
.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن أياً من الدول الغربية المعنية لم ترد على رسالة روسيا حول كيفية اعتزامها الوفاء بالتزاماتها بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، "وهذا إهمال".
وقال لافروف، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الضمانات الأمنية: "لقد أرسلت رسالة خاصة إلى جميع زملائنا الغربيين، لفتت انتباههم إلى أن الالتزامات المتعلقة بعدم قابلية الأمن للتجزئة صعبة وأكثر تعقيدا مما يحاولون تقديمه، مما يبرر انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ومع ذلك، مؤكدين بين قوسين أنه حتى الآن لم يصل الأمر إلى ذلك، وإن الوصول إلى ذلك لن يحدث قريباً. لكننا جميعاً نعرف كيف تعمل هذه التأكيدات".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو
شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي"، وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة.