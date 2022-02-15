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أردوغان يبعث برسالة شكر لولي عهد أبوظبي وحاكم دبي
أردوغان يبعث برسالة شكر لولي عهد أبوظبي وحاكم دبي
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن شكره لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسن... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T20:52+0000
2022-02-15T20:52+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال الرئيس التركي في تغريدة عبر تويتر لدى مغادرته أبوظبي: "لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة".وأضاف أردوغان: "أود أن أعبر عن شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن ضيافته لي ولوفدي المرافق".كما وجه الرئيس التركي الشكر لحاكم دبي قائلا: "أود أن أقدم شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي، على حسن الضيافة".وفي وقت سابق من مساء اليوم، غادر الرئيس التركي دولة الإمارات العربية المتحدة متوجها إلى بلاده.وودع الرئيس التركي قبل أن يستقل طائرته في مطار أبو ظبي الدولي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير تركيا لدى أبو ظبي توغاي تونتشر.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصل إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين، في أول زيارة له للدولة الخليجية منذ 10 سنوات.
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رجب طيب أردوغان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أردوغان يبعث برسالة شكر لولي عهد أبوظبي وحاكم دبي

20:52 GMT 15.02.2022
© AFP 2022 / MURAT KULAالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / MURAT KULA
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عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن شكره لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسن الضيافة.
وقال الرئيس التركي في تغريدة عبر تويتر لدى مغادرته أبوظبي: "لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف أردوغان: "أود أن أعبر عن شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن ضيافته لي ولوفدي المرافق".
كما وجه الرئيس التركي الشكر لحاكم دبي قائلا: "أود أن أقدم شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي، على حسن الضيافة".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، غادر الرئيس التركي دولة الإمارات العربية المتحدة متوجها إلى بلاده.
وودع الرئيس التركي قبل أن يستقل طائرته في مطار أبو ظبي الدولي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير تركيا لدى أبو ظبي توغاي تونتشر.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصل إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين، في أول زيارة له للدولة الخليجية منذ 10 سنوات.
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