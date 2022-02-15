https://arabic.sputniknews.com/20220215/بعد-زيارة-استمرت-يومين-أردوغان-يغادر-الإمارات--1058666595.html

بعد زيارة استمرت يومين.. أردوغان يغادر الإمارات

بعد زيارة استمرت يومين.. أردوغان يغادر الإمارات

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، دولة الإمارات العربية المتحدة متوجها إلى بلاده. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T17:31+0000

2022-02-15T17:31+0000

2022-02-15T17:31+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وذكرت وكالة الأناضول أن الرئيس التركي اختتم زيارته الرسمية بدأها أمس الإثنين.وودع الرئيس التركي قبل أن يستقل طائرته في مطار أبو ظبي الدولي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير تركيا لدى أبو ظبي توغاي تونتشر.وخلال الزيارة، شهد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أردوغان، تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا.وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين، فيما تشمل مجالات الاستثمار، والزراعة والصحة، والنقل، والصناعات، والتقنيات المتقدمة، والثقافة والشباب والعمل المناخي.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصل إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين، في أول زيارة له للدولة الخليجية منذ 10 سنوات.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/صحيفة-وفد-تركي-رفيع-يصل-إلى-إسرائيل-قبل-لقاء-تاريخي-مرتقب-بين-هرتسوغ-وأردوغان-1058645965.html

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