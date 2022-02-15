https://arabic.sputniknews.com/20220215/أمريكا-تطالب-هندوراس-باعتقال-وتسليم-رئيسها-السابق--1058660255.html
أمريكا تطالب هندوراس باعتقال وتسليم رئيسها السابق
أمريكا تطالب هندوراس باعتقال وتسليم رئيسها السابق
طالبت الولايات المتحدة هندوراس رسميا باعتقال وتسليم رئيسها السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تركه منصبه. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T15:15+0000
2022-02-15T15:15+0000
2022-02-15T15:15+0000
هندوراس
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذا الطلب يأتي بعد سنوات من التكهن بشأن علاقاته المزعومة بمهربي المخدرات.وحاصرت قوات الأمن ليل الاثنين الحي الذي يقيم فيه الرئيس السابق، وقررت محكمة العدل العليا عقد اجتماع عاجل، الثلاثاء، لاختيار قاض للتعامل مع طلب التسليم.ولم يتم الإعلان بالتحديد عن التهم التي يواجهها هيرنانديز، ولكن ممثلي الادعاء الفيدراليين في نيويورك اتهموه في وقت سابق بأنه متآمر مشارك في قضية تهريب مخدرات.وزعموا أن صعوده السياسي كان مدفوعا بأرباح المخدرات، لكن لطالما نفى الرئيس السابق للبلد الواقع في أمريكا اللاتينية ارتكاب أي مخالفة.وامتنعت نيكول نافاس المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية عن التعليق.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/مرشح-رئاسة-برلمان-هندوراس-يهرب-من-خلف-المنصة-أثناء-تأدية-اليمين-فيديو-1056880736.html
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هندوراس, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تطالب هندوراس باعتقال وتسليم رئيسها السابق
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طالبت الولايات المتحدة هندوراس رسميا باعتقال وتسليم رئيسها السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تركه منصبه.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"
أن هذا الطلب يأتي بعد سنوات من التكهن بشأن علاقاته المزعومة بمهربي المخدرات.
وحاصرت قوات الأمن ليل الاثنين الحي الذي يقيم فيه الرئيس السابق، وقررت محكمة العدل العليا عقد اجتماع عاجل، الثلاثاء، لاختيار قاض للتعامل مع طلب التسليم.
ولم يتم الإعلان بالتحديد عن التهم التي يواجهها هيرنانديز، ولكن ممثلي الادعاء الفيدراليين في نيويورك اتهموه في وقت سابق بأنه متآمر مشارك في قضية تهريب مخدرات.
وزعموا أن صعوده السياسي كان مدفوعا بأرباح المخدرات، لكن لطالما نفى الرئيس السابق للبلد الواقع في أمريكا اللاتينية
ارتكاب أي مخالفة.
وامتنعت نيكول نافاس المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية عن التعليق.