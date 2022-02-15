https://arabic.sputniknews.com/20220215/ارتفاع-معظم-بورصات-الخليج-متأثرة-ببيان-وزارة-الدفاع-الروسية-1058661610.html
ارتفاع معظم بورصات الخليج متأثرة ببيان وزارة الدفاع الروسية
ارتفاع معظم بورصات الخليج متأثرة ببيان وزارة الدفاع الروسية
ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الثلاثاء، متأثرة ببيان وزارة الدفاع الروسية، والذي ربما أعطى مؤشرا على انحسار التوتر بين روسيا وأوكرانيا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T15:42+0000
2022-02-15T15:42+0000
2022-02-15T15:42+0000
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وحسب "رويترز"، قفز المؤشر القياسي للأسهم السعودية 1.2 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 15 عاما.وقال محللون إن سوق الأسهم السعودية قد تواصل الانتعاش مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة واستمرار طروحات عامة أولية.وفي الإمارات، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة دبي مرتفعا 1 بالمئة، كما أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبوظبي جلسة التداول مرتفعا 0.3 بالمئة مسجلا مستوى قياسي مرتفعا.وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية مرتفعا 0.2 بالمئة .وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.4 بالمئة مع تسجيل معظم الأسهم المدرجة في المؤشر مكاسب.ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عودة بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/ماذا-فعل-الخوف-بالأسهم-الأوروبية-وكيف-تأثر-اليورو-ببيان-الدفاع-الروسية-1058578252.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد, أخبار البورصة, مؤشرات البورصة
ارتفاع معظم بورصات الخليج متأثرة ببيان وزارة الدفاع الروسية
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ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الثلاثاء، متأثرة ببيان وزارة الدفاع الروسية، والذي ربما أعطى مؤشرا على انحسار التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
وحسب "رويترز"، قفز المؤشر القياسي للأسهم السعودية 1.2 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 15 عاما.
وقال محللون إن سوق الأسهم السعودية قد تواصل الانتعاش مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة واستمرار طروحات عامة أولية.
وفي الإمارات، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة دبي مرتفعا 1 بالمئة، كما أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبوظبي جلسة التداول مرتفعا 0.3 بالمئة مسجلا مستوى قياسي مرتفعا.
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية مرتفعا 0.2 بالمئة .
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.4 بالمئة مع تسجيل معظم الأسهم المدرجة في المؤشر مكاسب.
ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الثلاثاء، عودة بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات.