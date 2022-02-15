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https://arabic.sputniknews.com/20220215/البحرية-اللبنانية-تتسلم-أسلحة-جديدة-في-2022-1058660836.html
البحرية اللبنانية تتسلم أسلحة جديدة في 2022
البحرية اللبنانية تتسلم أسلحة جديدة في 2022
قالت مجلة أمريكية إن البحرية اللبنانية تتسلم، هذا العام، أسلحة جديدة تضم قوارب متعددة المهام وقوارب دورية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T15:32+0000
2022-02-15T15:32+0000
رصد عسكري
أخبار لبنان
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جاء ذلك في تقرير نشرته "ديفينس نيوز"، أمس الاثنين، قالت فيه إن البحرية اللبنانية تتسلم قوارب متعددة المهام من إيطاليا بينما ستحصل على قوارب دورية من الولايات المتحدة الأمريكية.وتابعت المجلة: "لكن لبنان لا يزال يأمل في إعادة إحياء مفاوضاته مع إيطاليا للحصول على فرقاطات".ولفتت الصحيفة إلى أن القوارب متعددة المهام تعد جزءا من منحة إيطالية تشمل معدات عسكرية أخرى.كما أوضحت الصحيفة أن البحرية اللبنانية ستتسلم العام الجاري قوارب دوريات ساحلية من الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منحة أخرى.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن البحرية اللبنانية تحتل المرتبة رقم 33 عالميا وتمتلك 86 وحدة بحرية بينها 22 قارب دورية، بينما يصنف الجيش اللبناني في المرتبة رقم 114 بين أقوى 140 جيشا في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الجيش-اللبناني-زورقان-حربيان-إسرائيليان-خرقا-مياهنا-الإقليمية-1057860787.html
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رصد عسكري, أخبار لبنان

البحرية اللبنانية تتسلم أسلحة جديدة في 2022

15:32 GMT 15.02.2022
© REUTERS / AMMAR AWADسواحل لبنان على البحر المتوسط
سواحل لبنان على البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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قالت مجلة أمريكية إن البحرية اللبنانية تتسلم، هذا العام، أسلحة جديدة تضم قوارب متعددة المهام وقوارب دورية.
جاء ذلك في تقرير نشرته "ديفينس نيوز"، أمس الاثنين، قالت فيه إن البحرية اللبنانية تتسلم قوارب متعددة المهام من إيطاليا بينما ستحصل على قوارب دورية من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابعت المجلة: "لكن لبنان لا يزال يأمل في إعادة إحياء مفاوضاته مع إيطاليا للحصول على فرقاطات".
ولفتت الصحيفة إلى أن القوارب متعددة المهام تعد جزءا من منحة إيطالية تشمل معدات عسكرية أخرى.
كما أوضحت الصحيفة أن البحرية اللبنانية ستتسلم العام الجاري قوارب دوريات ساحلية من الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منحة أخرى.
الحدود اللبنانية والإسرائيلية - ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل، 14 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
الجيش اللبناني: زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان مياهنا الإقليمية
3 فبراير, 13:28 GMT
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن البحرية اللبنانية تحتل المرتبة رقم 33 عالميا وتمتلك 86 وحدة بحرية بينها 22 قارب دورية، بينما يصنف الجيش اللبناني في المرتبة رقم 114 بين أقوى 140 جيشا في العالم.
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