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https://arabic.sputniknews.com/20220215/البيت-الأبيض-ليس-مستعد-للإعلان-عن-موعد-الاتصال-القادم-لبايدن-وبوتين-1058674861.html
البيت الأبيض ليس مستعد للإعلان عن موعد الاتصال القادم لبايدن وبوتين
البيت الأبيض ليس مستعد للإعلان عن موعد الاتصال القادم لبايدن وبوتين
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، أنها لا تملك أي معلومات حول موعد المحادثات القادمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T22:04+0000
2022-02-15T22:04+0000
جو بايدن
فلاديمير بوتين
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واشنطن – سبوتنيك. وقالت ساكي في إحاطة إعلامية: "هو [بايدن] يؤمن بالدبلوماسية بين الرؤساء. لكنني ليس لدي شيئاً أقوله عن الاتصال القادم في الوقت الحالي".والسبت الماضي، تحدث بايدن، مع بوتين هاتفيا مدة ساعة على خلفية التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، وبعد أن حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن القوات الروسية "قد تغزو أوكرانيا في أي لحظة".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/بلينكن-خطر-الغزو-الروسي-مرتفع-ووشيك-1058476196.html
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جو بايدن, فلاديمير بوتين

البيت الأبيض ليس مستعد للإعلان عن موعد الاتصال القادم لبايدن وبوتين

22:04 GMT 15.02.2022
© REUTERS / Alexander Natruskinبايدن وبوتين
بايدن وبوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Alexander Natruskin
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أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، أنها لا تملك أي معلومات حول موعد المحادثات القادمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.
واشنطن – سبوتنيك. وقالت ساكي في إحاطة إعلامية: "هو [بايدن] يؤمن بالدبلوماسية بين الرؤساء. لكنني ليس لدي شيئاً أقوله عن الاتصال القادم في الوقت الحالي".
والسبت الماضي، تحدث بايدن، مع بوتين هاتفيا مدة ساعة على خلفية التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، وبعد أن حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن القوات الروسية "قد تغزو أوكرانيا في أي لحظة".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
بلينكن: طريق الدبلوماسية لا يزال مفتوحا مع روسيا
13 فبراير, 03:59 GMT
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
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