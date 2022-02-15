https://arabic.sputniknews.com/20220215/الجيش-الإيراني-يحذر-من-الرد-بأسرع-ما-يمكن-على-أدنى-تحرك-وعدوان-1058572226.html
الجيش الإيراني يحذر من الرد بأسرع ما يمكن على أدنى تحرك وعدوان
الجيش الإيراني يحذر من الرد بأسرع ما يمكن على أدنى تحرك وعدوان
حذر الجيش الإيراني، من الرد بأسرع ما يمكن على أدنى تحرك وعدوان، مؤكدا أن الجيش يحرس حدود البلاد بكل صلابة واقتدار. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T08:22+0000
2022-02-15T08:22+0000
2022-02-15T08:22+0000
أخبار إيران
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وقال قائد مقر غرب البلاد للقوة البرية للجيش الإيراني، العميد الركن سليمان طاهري، إن "الإيمان والتدريب والانضباط وامتلاك الروح العالية أدت لتحظى القوات البرية المتواجدة في الشريط الحدودي بجهوزية عالية لمواجهة الأعداء باقتدار"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف العميد الركن طاهري، أن "القوة البرية للجيش بلغت الاكتفاء الذاتي وليست بحاجة إلى أي دولة أخرى اليوم بعد اعتمادها على كوادرها في مجال إنتاج منظومات الصواريخ والدفاع الجوي والمروحيات والمدفعية بالغة الدقة بعيدة المدى والمعدات العسكرية الأخرى".وأكد، أن "الوحدات الهجومية المتحركة ومنظومات الدفاع الجوي والمدفعية بالغة الدقة ووحدات الطائرات المسيرة منتشرة في الحدود وترصد التحركات الحدودية بكامل القدرة الاستخبارية وتحرس أرض البلاد بأفضل صورة ممكنة ولن تسمح للعدو بأي تعرض".وكان الحرس الثوري الإيراني أكد، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني عاقدان العزم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة مسارهما لصنع حضارة إسلامية جديدة".وقال الحرس الثوري، في بيانه الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "الإنجازات المذهلة التي حققتها إيران على مدى أكثر من أربعين عاما بعد انتصار الثورة يعتبر سدا أمام الدكتاتورية الإعلامية والهجوم المتعدد الجوانب من قبل الأعداء".وأكد البيان، أن "العدو اعتمد استراتيجية تغيير النظام وإسقاطه في إيران"، مشددا على ضرورة "الوقوف بوجه الحرب التي يشنها الأعداء لحرف الأنظار عن الإنجازات والتطورات التي حققتها إيران".
https://arabic.sputniknews.com/20220209/قائد-الجيش-الإيراني-الأعداء-لم-يتحملوا-أنوار-الثورة-الإسلامية-1058270027.html
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أخبار إيران
الجيش الإيراني يحذر من الرد بأسرع ما يمكن على أدنى تحرك وعدوان
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حذر الجيش الإيراني، من الرد بأسرع ما يمكن على أدنى تحرك وعدوان، مؤكدا أن الجيش يحرس حدود البلاد بكل صلابة واقتدار.
وقال قائد مقر غرب البلاد للقوة البرية للجيش الإيراني، العميد الركن سليمان طاهري، إن "الإيمان والتدريب والانضباط وامتلاك الروح العالية أدت لتحظى القوات البرية المتواجدة في الشريط الحدودي بجهوزية عالية لمواجهة الأعداء باقتدار"، حسب وكالة فارس الإيرانية
.
وأضاف العميد الركن طاهري، أن "القوة البرية للجيش بلغت الاكتفاء الذاتي وليست بحاجة إلى أي دولة أخرى اليوم بعد اعتمادها على كوادرها في مجال إنتاج منظومات الصواريخ والدفاع الجوي والمروحيات والمدفعية بالغة الدقة بعيدة المدى والمعدات العسكرية الأخرى".
وأكد، أن "الوحدات الهجومية المتحركة ومنظومات الدفاع الجوي والمدفعية بالغة الدقة ووحدات الطائرات المسيرة منتشرة في الحدود وترصد التحركات الحدودية بكامل القدرة الاستخبارية وتحرس أرض البلاد بأفضل صورة ممكنة ولن تسمح للعدو بأي تعرض".
وكان الحرس الثوري الإيراني أكد، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني عاقدان العزم أكثر من أي وقت مضى
على مواصلة مسارهما لصنع حضارة إسلامية جديدة".
وقال الحرس الثوري، في بيانه الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية
، إن "الإنجازات المذهلة التي حققتها إيران على مدى أكثر من أربعين عاما بعد انتصار الثورة يعتبر سدا أمام الدكتاتورية الإعلامية والهجوم المتعدد الجوانب من قبل الأعداء".
وأكد البيان، أن "العدو اعتمد استراتيجية تغيير النظام وإسقاطه في إيران"، مشددا على ضرورة "الوقوف بوجه الحرب التي يشنها الأعداء لحرف الأنظار عن الإنجازات والتطورات التي حققتها إيران".