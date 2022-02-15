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https://arabic.sputniknews.com/20220215/الرئيس-التونسي-يعفي-رئيس-الإذاعة-من-منصبه-1058566748.html
الرئيس التونسي يعفي رئيس الإذاعة من منصبه
الرئيس التونسي يعفي رئيس الإذاعة من منصبه
أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أمس الاثنين، أن الرئيس التونسي قيس سعيد قرر إعفاء الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية شكري الشنيتي من مهامه، في أحدث خطوة للرئيس... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T04:00+0000
2022-02-15T04:00+0000
أخبار تونس اليوم
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وكان سعيد قد عين الشنيتي رئيسا مؤقتا للإذاعة الوطنية، إذاعة تونس، في سبتمبر/أيلول. ولم يذكر سعيد بديلا للشنيتي في البيان.وكان سعيد قد أمسك بالفعل بزمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتهمه معارضوه بالسعي لامتلاك سلطات دكتاتورية وتقويض حكم القانون، وفقا لرويترز.وقال سعيد إنه سيحمي الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011 وإنه سيطرح دستورا جديدا في استفتاء خلال الصيف على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/المجلس-الأعلى-للقضاء-التونسي-يرفض-قرار-قيس-سعيد-بحله-ويؤكد-انحراف-عن-الدستور-1058559100.html
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أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي يعفي رئيس الإذاعة من منصبه

04:00 GMT 15.02.2022
© AFP 2022 / IAN LANGSDONالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / IAN LANGSDON
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أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أمس الاثنين، أن الرئيس التونسي قيس سعيد قرر إعفاء الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية شكري الشنيتي من مهامه، في أحدث خطوة للرئيس سعيد منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا بذلك قبضته على القضاء.
وكان سعيد قد عين الشنيتي رئيسا مؤقتا للإذاعة الوطنية، إذاعة تونس، في سبتمبر/أيلول. ولم يذكر سعيد بديلا للشنيتي في البيان.
وكان سعيد قد أمسك بالفعل بزمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتهمه معارضوه بالسعي لامتلاك سلطات دكتاتورية وتقويض حكم القانون، وفقا لرويترز.
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
المجلس الأعلى للقضاء التونسي يرفض قرار قيس سعيد بحله ويؤكد: انحراف عن الدستور
أمس, 18:50 GMT
وقال سعيد إنه سيحمي الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011 وإنه سيطرح دستورا جديدا في استفتاء خلال الصيف على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول.
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