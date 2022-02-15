عربي
بوتين في أول لقاء له مع المستشار الألماني شولتس: ألمانيا أحد شركاء روسيا الرئيسيين
https://arabic.sputniknews.com/20220215/الكرملين-روسيا-أجرت-وستجري-التدريبات-على-أراضيها-وهذا-حق-غير-قابل-للنقاش-مع-أي-جهة--1058583257.html
الكرملين: روسيا أجرت وستجري التدريبات على أراضيها وهذا حق غير قابل للنقاش مع أي جهة
الكرملين: روسيا أجرت وستجري التدريبات على أراضيها وهذا حق غير قابل للنقاش مع أي جهة
صرح دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أجرت وستواصل إجراء التدريبات على أراضيها، وهذا حقها، وهو أمر غير قابل للنقاش مع أي... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:33+0000
2022-02-15T10:33+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843326_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_576050416e76590a9238138afbaf916c.jpg
وقال بيسكوف: "روسيا أجرت وستواصل إجراء التدريبات في جميع أنحاء البلاد، هذه عملية مستمرة، كما هو الحال في جميع دول العالم. هذا هو حقنا في إجراء التدريبات هناك، على أراضينا، في المكان الذي نراه مناسبًا".تواصل القوات المسلحة الروسية مجموعة معقدة من الإجراءات واسعة النطاق للتدريب العملي للقوات والقوات. وتشارك فيها عملياً جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جواً.أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأتا بإعادة القوات إلى أماكن انتشارها بعد تدريبات "عزيمة الاتحاد 2022".وتابع كوناشينكوف: "تمت دعوة الملحقين العسكريين للدفاع في سفارات الدول الأجنبية في بيلاروسيا وممثلي وسائل الإعلام للمشاركة في التدريبات كمراقبين".ويعد هذا الإجراء أحد أبرز القرارات الناتجة عن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو يوم أمس الإثنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/وزارة-الدفاع-الروسية-المناطق-العسكرية-الجنوبية-والغربية-تعيد-القوات-بعد-انتهاء-التدريبات---1058572396.html
https://arabic.sputniknews.com/20220214/-شويغو-يصف-خلال-لقائه-مع-بوتين-اقتحام-غواصة-أجنبية-المياه-الروسية-بأنه-نشاط-غير-مبرر-وغير-مفهوم---1058546045.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843326_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_d53c3c60041a918d05b8799100e5eb53.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الكرملين: روسيا أجرت وستجري التدريبات على أراضيها وهذا حق غير قابل للنقاش مع أي جهة

10:33 GMT 15.02.2022
© Sputnik . Alexei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Sputnik . Alexei Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
صرح دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أجرت وستواصل إجراء التدريبات على أراضيها، وهذا حقها، وهو أمر غير قابل للنقاش مع أي جهة.
وقال بيسكوف: "روسيا أجرت وستواصل إجراء التدريبات في جميع أنحاء البلاد، هذه عملية مستمرة، كما هو الحال في جميع دول العالم. هذا هو حقنا في إجراء التدريبات هناك، على أراضينا، في المكان الذي نراه مناسبًا".
تواصل القوات المسلحة الروسية مجموعة معقدة من الإجراءات واسعة النطاق للتدريب العملي للقوات والقوات. وتشارك فيها عملياً جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جواً.
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
وزارة الدفاع الروسية: المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تعيد القوات بعد انتهاء التدريبات...فيديو
08:25 GMT
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأتا بإعادة القوات إلى أماكن انتشارها بعد تدريبات "عزيمة الاتحاد 2022".
وتابع كوناشينكوف: "تمت دعوة الملحقين العسكريين للدفاع في سفارات الدول الأجنبية في بيلاروسيا وممثلي وسائل الإعلام للمشاركة في التدريبات كمراقبين".
ويعد هذا الإجراء أحد أبرز القرارات الناتجة عن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو يوم أمس الإثنين.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس فلاديمير بوتين أثناء حضورهما للمناورات العسكرية في الميدان العسكري تسوغول منطقة ما وراء بايكال، 13 سبتمبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
شويغو يصف خلال لقائه مع بوتين اقتحام غواصة أجنبية المياه الروسية بأنه نشاط غير مبرر وغير مفهوم
أمس, 13:44 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала