https://arabic.sputniknews.com/20220215/الكرملين-روسيا-أجرت-وستجري-التدريبات-على-أراضيها-وهذا-حق-غير-قابل-للنقاش-مع-أي-جهة--1058583257.html
الكرملين: روسيا أجرت وستجري التدريبات على أراضيها وهذا حق غير قابل للنقاش مع أي جهة
الكرملين: روسيا أجرت وستجري التدريبات على أراضيها وهذا حق غير قابل للنقاش مع أي جهة
صرح دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أجرت وستواصل إجراء التدريبات على أراضيها، وهذا حقها، وهو أمر غير قابل للنقاش مع أي... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:33+0000
2022-02-15T10:33+0000
2022-02-15T10:33+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843326_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_576050416e76590a9238138afbaf916c.jpg
وقال بيسكوف: "روسيا أجرت وستواصل إجراء التدريبات في جميع أنحاء البلاد، هذه عملية مستمرة، كما هو الحال في جميع دول العالم. هذا هو حقنا في إجراء التدريبات هناك، على أراضينا، في المكان الذي نراه مناسبًا".تواصل القوات المسلحة الروسية مجموعة معقدة من الإجراءات واسعة النطاق للتدريب العملي للقوات والقوات. وتشارك فيها عملياً جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جواً.أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأتا بإعادة القوات إلى أماكن انتشارها بعد تدريبات "عزيمة الاتحاد 2022".وتابع كوناشينكوف: "تمت دعوة الملحقين العسكريين للدفاع في سفارات الدول الأجنبية في بيلاروسيا وممثلي وسائل الإعلام للمشاركة في التدريبات كمراقبين".ويعد هذا الإجراء أحد أبرز القرارات الناتجة عن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو يوم أمس الإثنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/وزارة-الدفاع-الروسية-المناطق-العسكرية-الجنوبية-والغربية-تعيد-القوات-بعد-انتهاء-التدريبات---1058572396.html
https://arabic.sputniknews.com/20220214/-شويغو-يصف-خلال-لقائه-مع-بوتين-اقتحام-غواصة-أجنبية-المياه-الروسية-بأنه-نشاط-غير-مبرر-وغير-مفهوم---1058546045.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843326_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_d53c3c60041a918d05b8799100e5eb53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: روسيا أجرت وستجري التدريبات على أراضيها وهذا حق غير قابل للنقاش مع أي جهة
تابعنا عبر
صرح دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أجرت وستواصل إجراء التدريبات على أراضيها، وهذا حقها، وهو أمر غير قابل للنقاش مع أي جهة.
وقال بيسكوف: "روسيا أجرت وستواصل إجراء التدريبات في جميع أنحاء البلاد، هذه عملية مستمرة، كما هو الحال في جميع دول العالم. هذا هو حقنا في إجراء التدريبات هناك، على أراضينا، في المكان الذي نراه مناسبًا".
تواصل القوات المسلحة الروسية مجموعة معقدة من الإجراءات واسعة النطاق للتدريب العملي للقوات والقوات. وتشارك فيها عملياً جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جواً.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأتا بإعادة القوات إلى أماكن انتشارها بعد تدريبات "عزيمة الاتحاد 2022".
وتابع كوناشينكوف: "تمت دعوة الملحقين العسكريين للدفاع في سفارات الدول الأجنبية في بيلاروسيا وممثلي وسائل الإعلام للمشاركة في التدريبات كمراقبين".
ويعد هذا الإجراء أحد أبرز القرارات الناتجة عن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو يوم أمس الإثنين.