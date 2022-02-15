عربي
شويغو يستمع إلى تقرير حول تدريبات تدمير سفن العدو في طرطوس السورية
https://arabic.sputniknews.com/20220215/رد-فعل-مازح-من-بوتين-عند-قراءة-تقارير-تحدد-موعد-الهجوم-الروسي-على-أوكرانيا-1058656475.html
رد فعل "مازح" من بوتين عند قراءة تقارير تحدد موعد الهجوم الروسي على أوكرانيا
رد فعل "مازح" من بوتين عند قراءة تقارير تحدد موعد الهجوم الروسي على أوكرانيا
كشف دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، رد فعل الرئيس فلاديمير بوتين عندما كان يقرأ التقارير التي تفيد بأن هناك موعدا محددا لهجوم روسي على أوكرانيا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:24+0000
2022-02-15T14:24+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058577992_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_c62da8c8c8e751c460cd1b047f362803.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين حول موقف بوتين من حقيقة أن الغرب يعلن من وقت لآخر مواعيد الغزو الروسي لأوكرانياوكانت صحيفة "بوليتيكو"، نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن في مؤتمر عبر نظام الفيديوكونفرانس مع زعماء الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، يوم 16 فبراير/شباط موعدا "للغزو الروسي" لأوكرانيا.ويأتي ذلك على خلفية تصاعد الخلافات والتوتر بين روسيا ودول الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، وحلف الناتو، بسبب أوكرانيا واتهام الدول الغربية لموسكو بتحضيرها لغزو الأراضي الأوكرانية، الشيء الذي تنفيه روسيا جملة وتفصيلا، متهمة أمريكا والناتو باستخدام ذريعة أوكرانيا لهدف التوسع شرقا، ما يهدد الأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/بوتين-يرى-أن-المستشار-الألماني-مستعد-لتعاون-ثنائي-عملي-مع-روسيا-1058656120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058577992_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_16d58513939ec207fbdfb0d00e8e96cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

رد فعل "مازح" من بوتين عند قراءة تقارير تحدد موعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

14:24 GMT 15.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع الروسي سيرغي ويغو، موسكو، روسيا 14 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع الروسي سيرغي ويغو، موسكو، روسيا 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
كشف دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، رد فعل الرئيس فلاديمير بوتين عندما كان يقرأ التقارير التي تفيد بأن هناك موعدا محددا لهجوم روسي على أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين حول موقف بوتين من حقيقة أن الغرب يعلن من وقت لآخر مواعيد الغزو الروسي لأوكرانيا

"كما تعلمون، من الصعب أن يتفهم ويستوعب المرء ذلك، ولكن في بعض الأحيان، يسأل رئيس الدولة مازحا: هل هناك مصدر ينشر فيه توقيت محدد بالساعات تبدأ فيه الحرب؟ لأنه من المستحيل أن يقابل الفهم السليم مثل هذا الجنون المهووس الذي يحدث في هذا الشأن في وسائل الإعلام".

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
السكرتير الصحفي للرئيس الروسي
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
بوتين يرى أن المستشار الألماني مستعد لتعاون ثنائي عملي مع روسيا
14:17 GMT
وكانت صحيفة "بوليتيكو"، نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن في مؤتمر عبر نظام الفيديوكونفرانس مع زعماء الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، يوم 16 فبراير/شباط موعدا "للغزو الروسي" لأوكرانيا.
ويأتي ذلك على خلفية تصاعد الخلافات والتوتر بين روسيا ودول الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، وحلف الناتو، بسبب أوكرانيا واتهام الدول الغربية لموسكو بتحضيرها لغزو الأراضي الأوكرانية، الشيء الذي تنفيه روسيا جملة وتفصيلا، متهمة أمريكا والناتو باستخدام ذريعة أوكرانيا لهدف التوسع شرقا، ما يهدد الأمن القومي الروسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала