https://arabic.sputniknews.com/20220215/رد-فعل-مازح-من-بوتين-عند-قراءة-تقارير-تحدد-موعد-الهجوم-الروسي-على-أوكرانيا-1058656475.html
رد فعل "مازح" من بوتين عند قراءة تقارير تحدد موعد الهجوم الروسي على أوكرانيا
رد فعل "مازح" من بوتين عند قراءة تقارير تحدد موعد الهجوم الروسي على أوكرانيا
كشف دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، رد فعل الرئيس فلاديمير بوتين عندما كان يقرأ التقارير التي تفيد بأن هناك موعدا محددا لهجوم روسي على أوكرانيا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:24+0000
2022-02-15T14:24+0000
2022-02-15T14:24+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين حول موقف بوتين من حقيقة أن الغرب يعلن من وقت لآخر مواعيد الغزو الروسي لأوكرانياوكانت صحيفة "بوليتيكو"، نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن في مؤتمر عبر نظام الفيديوكونفرانس مع زعماء الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، يوم 16 فبراير/شباط موعدا "للغزو الروسي" لأوكرانيا.ويأتي ذلك على خلفية تصاعد الخلافات والتوتر بين روسيا ودول الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، وحلف الناتو، بسبب أوكرانيا واتهام الدول الغربية لموسكو بتحضيرها لغزو الأراضي الأوكرانية، الشيء الذي تنفيه روسيا جملة وتفصيلا، متهمة أمريكا والناتو باستخدام ذريعة أوكرانيا لهدف التوسع شرقا، ما يهدد الأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/بوتين-يرى-أن-المستشار-الألماني-مستعد-لتعاون-ثنائي-عملي-مع-روسيا-1058656120.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
رد فعل "مازح" من بوتين عند قراءة تقارير تحدد موعد الهجوم الروسي على أوكرانيا
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كشف دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، رد فعل الرئيس فلاديمير بوتين عندما كان يقرأ التقارير التي تفيد بأن هناك موعدا محددا لهجوم روسي على أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين حول موقف بوتين من حقيقة أن الغرب يعلن من وقت لآخر مواعيد الغزو الروسي لأوكرانيا
"كما تعلمون، من الصعب أن يتفهم ويستوعب المرء ذلك، ولكن في بعض الأحيان، يسأل رئيس الدولة مازحا: هل هناك مصدر ينشر فيه توقيت محدد بالساعات تبدأ فيه الحرب؟ لأنه من المستحيل أن يقابل الفهم السليم مثل هذا الجنون المهووس الذي يحدث في هذا الشأن في وسائل الإعلام".
دميتري بيسكوف
السكرتير الصحفي للرئيس الروسي
وكانت صحيفة "بوليتيكو"، نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن في مؤتمر عبر نظام الفيديوكونفرانس مع زعماء الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، يوم 16 فبراير/شباط موعدا "للغزو الروسي" لأوكرانيا.
ويأتي ذلك على خلفية تصاعد الخلافات والتوتر بين روسيا ودول الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، وحلف الناتو، بسبب أوكرانيا واتهام الدول الغربية لموسكو بتحضيرها لغزو الأراضي الأوكرانية
، الشيء الذي تنفيه روسيا جملة وتفصيلا، متهمة أمريكا والناتو باستخدام ذريعة أوكرانيا لهدف التوسع شرقا، ما يهدد الأمن القومي الروسي.