https://arabic.sputniknews.com/20220215/لافروف-يشدد-في-محادثة-مع-بلينكن-على-أن-الخطاب-العدواني-غير-مقبول-ويدعو-واشنطن-للحوار--1058665381.html

لافروف يشدد في محادثة مع بلينكن على أن الخطاب العدواني غير مقبول ويدعو واشنطن للحوار

لافروف يشدد في محادثة مع بلينكن على أن الخطاب العدواني غير مقبول ويدعو واشنطن للحوار

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أكد خلالها على عدم قبول الخطاب العدواني الذي تنتهجه... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T16:58+0000

2022-02-15T16:58+0000

2022-02-15T16:58+0000

العالم

سيرغي لافروف

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها، حول المحادثة الهاتفية التي أجريت بمبادرة من الجانب الأميركي: "شدد لافروف على أن الخطاب العدواني الذي تتبناه واشنطن وأقرب حلفائها غير مقبول، داعيا إلى حوار عملي حول مجموعة كاملة من القضايا التي أثارتها روسيا مع التأكيد على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".وأشار البيان إلى أن وزيري الخارجية بحثا جدول الاتصالات المرتقبة على مختلف المستويات.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

https://arabic.sputniknews.com/20220215/الناتو-يعرب-عن-تفاؤله-برغبة-موسكو-مواصلة-الدبلوماسية-ويدعو-لخفض-عملي-للتصعيد-1058649782.html

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العالم, سيرغي لافروف