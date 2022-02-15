https://arabic.sputniknews.com/20220215/ليتوانيا-تدرب-الجيش-الأوكراني-على-استخدام-صواريخ-أمريكية-1058662297.html
ليتوانيا تدرب الجيش الأوكراني على استخدام صواريخ أمريكية
ليتوانيا تدرب الجيش الأوكراني على استخدام صواريخ أمريكية
توجهت قوات ليتوانية إلى أوكرانيا اليوم الثلاثاء، لتدريب القوات المحلية على استخدام أنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للطائرات، والتي قدمتها دولة البلطيق لكييف. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T15:56+0000
2022-02-15T15:56+0000
2022-02-15T15:56+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال قائد الجيش الليتواني فالديماراس روبسيس في بيان: "لقد دعمنا أوكرانيا بشكل كامل وندعمها وسنواصل دعمها. الأسلحة والتكنولوجيا لا شيء دون المعرفة والقدرة على استخدامها، لذلك سوف نشارك معرفتنا وخبرتنا."سلمت فيلنيوس أنظمة صواريخ ستينغر قصيرة المدى إلى أوكرانيا يوم الأحد، بعد أن وافقت واشنطن على نقل أسلحة أمريكية إلى كييف وسط تصاعد التوترات، بحسب وكالة "فرانس برس".وقالت القوات المسلحة الليتوانية إن قواتها ستدرب نظيراتها الأوكرانية "خلال الأسابيع القليلة المقبلة". كما تشارك قوات دولة البلطيق والعضو في حلف شمال الأطلسي في مهمة تدريبية في غرب أوكرانيا.يدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".
https://arabic.sputniknews.com/20220215/وزارة-الدفاع-الروسية-المناطق-العسكرية-الجنوبية-والغربية-تعيد-القوات-بعد-انتهاء-التدريبات---1058572396.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ليتوانيا تدرب الجيش الأوكراني على استخدام صواريخ أمريكية
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توجهت قوات ليتوانية إلى أوكرانيا اليوم الثلاثاء، لتدريب القوات المحلية على استخدام أنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للطائرات، والتي قدمتها دولة البلطيق لكييف.
وقال قائد الجيش الليتواني فالديماراس روبسيس في بيان: "لقد دعمنا أوكرانيا بشكل كامل وندعمها وسنواصل دعمها. الأسلحة والتكنولوجيا لا شيء دون المعرفة والقدرة على استخدامها، لذلك سوف نشارك معرفتنا وخبرتنا."
سلمت فيلنيوس أنظمة صواريخ ستينغر قصيرة المدى إلى أوكرانيا يوم الأحد، بعد أن وافقت واشنطن على نقل أسلحة أمريكية إلى كييف وسط تصاعد التوترات، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقالت القوات المسلحة الليتوانية إن قواتها ستدرب نظيراتها الأوكرانية "خلال الأسابيع القليلة المقبلة". كما تشارك قوات دولة البلطيق والعضو في حلف شمال الأطلسي في مهمة تدريبية في غرب أوكرانيا.
يدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري
على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.
ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية
لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".