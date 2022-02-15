https://arabic.sputniknews.com/20220215/نقابة-الموسيقيين-المصريين-توقف-عمر-كمال-عن-الغناء-1058667392.html

نقابة الموسيقيين المصريين توقف عمر كمال عن الغناء

نقابة الموسيقيين المصريين توقف عمر كمال عن الغناء

قررت نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة الفنان هاني شاكر، اليوم الثلاثاء، وقف مطرب المهرجانات الشعبية، عمر كمال، عن الغناء بعد تصريحات ضد النقابة ونقيب... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T18:04+0000

2022-02-15T18:04+0000

2022-02-15T18:04+0000

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الفنان هاني شاكر

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ونقلت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، عن المستشار القانوني للنقابة، سعد متولي، أن مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد قرر إيقاف المطرب عمر كمال بعد تصريحاته على الفضائيات.وأكد سعد متولي أن المطرب كمال قد أطلق تصريحات هاجم فيها النقيب هاني شاكر، موضحا أنه سيتم إيقاف عمر حتى تحديد موعد للتحقيق معه بنقابة المهن الموسيقية خلال الأيام المقبلة.وذكر المستشار القانوني للنقابة، سعد متولي أن "عمر كمال ظهر في لايف، للحديث عن نقابة المهن الموسيقية والنقيب هاني شاكر، بشكل غير صحيح، ولذلك قررت النقابة أخذ كافة الإجراءات القانونية ضد عمر خلال الأيام المقبلة".تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.

https://arabic.sputniknews.com/20211205/نقابة-المهن-الموسيقية-تصدر-قرارا-بعد-التحقيق-مع-عمر-كمال-في-تهمة-الإساءة-لمصر-1053589073.html

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