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https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-لمسنا-مودة-ومحبة-كبيرة-طوال-فترة-زيارتنا-إلى-الإمارات-1058677818.html
أردوغان: لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات
أردوغان: لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه شعر بمودة ومحبة كبيرة خلال زياته إلى دولة الإمارات، معربا عن شكره لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان على حسن... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T07:07+0000
2022-02-16T07:07+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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ونشر أردوغان، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، بعد عودته إلى أنقرة عقب زيارة إلى الإمارات استمرت يومين، صورا ومقطع فيديو تتضمن بعض لقطات أثناء زيارته.وعلق أردوغان عليها، قائلا "لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة".وأضاف: "نحن على ثقة بأن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لمجالات تعاوننا، نتمنى أن تعود هذه الزيارة بالخير على بلدينا والمنطقة".يذكر أنه خلال الزيارة، شهد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أردوغان، تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا.وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين، فيما تشمل مجالات الاستثمار، والزراعة والصحة، والنقل، والصناعات، والتقنيات المتقدمة، والثقافة والشباب والعمل المناخي.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصل إلى الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، في أول زيارة له للدولة الخليجية منذ 10 سنوات.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان: لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات

07:07 GMT 16.02.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICEالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي برئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 فبراير 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي برئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه شعر بمودة ومحبة كبيرة خلال زياته إلى دولة الإمارات، معربا عن شكره لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان على حسن الضيافة.
ونشر أردوغان، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، بعد عودته إلى أنقرة عقب زيارة إلى الإمارات استمرت يومين، صورا ومقطع فيديو تتضمن بعض لقطات أثناء زيارته.
وعلق أردوغان عليها، قائلا "لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة".
كما وجه الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، على حسن ضيافته له وللوفد المرافق.
وأضاف: "نحن على ثقة بأن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لمجالات تعاوننا، نتمنى أن تعود هذه الزيارة بالخير على بلدينا والمنطقة".
يذكر أنه خلال الزيارة، شهد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أردوغان، تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين، فيما تشمل مجالات الاستثمار، والزراعة والصحة، والنقل، والصناعات، والتقنيات المتقدمة، والثقافة والشباب والعمل المناخي.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصل إلى الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، في أول زيارة له للدولة الخليجية منذ 10 سنوات.
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