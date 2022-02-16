أردوغان: لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICEالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي برئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 فبراير 2022
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه شعر بمودة ومحبة كبيرة خلال زياته إلى دولة الإمارات، معربا عن شكره لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان على حسن الضيافة.
ونشر أردوغان، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، بعد عودته إلى أنقرة عقب زيارة إلى الإمارات استمرت يومين، صورا ومقطع فيديو تتضمن بعض لقطات أثناء زيارته.
لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة.— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 15, 2022
أود أن أعبر عن شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان @MohamedBinZayed ولي عهد أبو ظبي، على حسن ضيافته لي ولوفدي المرافق.
🇹🇷 🇦🇪 pic.twitter.com/FyXLmBoscu
وعلق أردوغان عليها، قائلا "لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة".
كما وجه الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، على حسن ضيافته له وللوفد المرافق.
وأضاف: "نحن على ثقة بأن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لمجالات تعاوننا، نتمنى أن تعود هذه الزيارة بالخير على بلدينا والمنطقة".
عدنا إلى أنقرة بعد الانتهاء من زيارتنا التي استغرقت يومين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن على ثقة بأن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لمجالات تعاوننا. نتمنى أن تعود هذه الزيارة بالخير على بلدنا والمنطقة. 🇹🇷 🇦🇪 pic.twitter.com/9gqOrvGPFe— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 15, 2022
يذكر أنه خلال الزيارة، شهد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أردوغان، تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين، فيما تشمل مجالات الاستثمار، والزراعة والصحة، والنقل، والصناعات، والتقنيات المتقدمة، والثقافة والشباب والعمل المناخي.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصل إلى الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، في أول زيارة له للدولة الخليجية منذ 10 سنوات.