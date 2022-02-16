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https://arabic.sputniknews.com/20220216/البيت-الأبيض-واشنطن-لن-تضغط-على-أوكرانيا-لتنضم-إلى-حلف-الناتو-1058676121.html
البيت الأبيض: واشنطن لن تضغط على أوكرانيا لتنضم إلى حلف الناتو
البيت الأبيض: واشنطن لن تضغط على أوكرانيا لتنضم إلى حلف الناتو
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة لن تقوم بممارسة الضغط على أوكرانيا لتنضم إلى الناتو. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T04:49+0000
2022-02-16T04:49+0000
الناتو
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واشنطن – سبوتنيك. وقالت ساكي في مؤتمر صحفي: "لن نمارس الضغط على أوكرانيا أو أي دولة أخرى بهدف انضمامهم أو عدم انضمامهم إلى الحلف".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية في حال حدوث "عدوان عسكري" ضد أوكرانيا، كما دعت واشنطن وحلفاؤها مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.وفي ظل هذا التوتر حول الوضع في أوكرانيا، تتواصل الجهود الدبلوماسية والمحادثات الكثيفة خلال الأيام الأخيرة سعيا لإحراز تقدم نحو حل لهذه الأزمة التي يصفها الغربيون بأنها الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-البرلمان-الأوكراني-لا-توجد-منقاشات-حاليا-لتغيير-تطلعات-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الناتو-1058541790.html
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الناتو

البيت الأبيض: واشنطن لن تضغط على أوكرانيا لتنضم إلى حلف الناتو

04:49 GMT 16.02.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS SERVICEالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال حديث هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كييف، أوكرانيا 13 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال حديث هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كييف، أوكرانيا 13 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة لن تقوم بممارسة الضغط على أوكرانيا لتنضم إلى الناتو.
واشنطن – سبوتنيك. وقالت ساكي في مؤتمر صحفي: "لن نمارس الضغط على أوكرانيا أو أي دولة أخرى بهدف انضمامهم أو عدم انضمامهم إلى الحلف".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
رئيس البرلمان الأوكراني: لا توجد منقاشات حاليا لتغيير تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو
14 فبراير, 12:58 GMT
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية في حال حدوث "عدوان عسكري" ضد أوكرانيا، كما دعت واشنطن وحلفاؤها مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
وفي ظل هذا التوتر حول الوضع في أوكرانيا، تتواصل الجهود الدبلوماسية والمحادثات الكثيفة خلال الأيام الأخيرة سعيا لإحراز تقدم نحو حل لهذه الأزمة التي يصفها الغربيون بأنها الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود.
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