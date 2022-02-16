https://arabic.sputniknews.com/20220216/البيت-الأبيض-واشنطن-لن-تضغط-على-أوكرانيا-لتنضم-إلى-حلف-الناتو-1058676121.html

البيت الأبيض: واشنطن لن تضغط على أوكرانيا لتنضم إلى حلف الناتو

البيت الأبيض: واشنطن لن تضغط على أوكرانيا لتنضم إلى حلف الناتو

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة لن تقوم بممارسة الضغط على أوكرانيا لتنضم إلى الناتو. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T04:49+0000

2022-02-16T04:49+0000

2022-02-16T04:49+0000

الناتو

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واشنطن – سبوتنيك. وقالت ساكي في مؤتمر صحفي: "لن نمارس الضغط على أوكرانيا أو أي دولة أخرى بهدف انضمامهم أو عدم انضمامهم إلى الحلف".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية في حال حدوث "عدوان عسكري" ضد أوكرانيا، كما دعت واشنطن وحلفاؤها مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.وفي ظل هذا التوتر حول الوضع في أوكرانيا، تتواصل الجهود الدبلوماسية والمحادثات الكثيفة خلال الأيام الأخيرة سعيا لإحراز تقدم نحو حل لهذه الأزمة التي يصفها الغربيون بأنها الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود.

https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-البرلمان-الأوكراني-لا-توجد-منقاشات-حاليا-لتغيير-تطلعات-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الناتو-1058541790.html

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الناتو