https://arabic.sputniknews.com/20220216/الحكومة-المصرية-تقدم-عروضا-مغرية-للمنقولين-للعاصمة-الإدارية-الجديدة-1058723789.html
الحكومة المصرية تقدم عروضا مغرية للمنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة
الحكومة المصرية تقدم عروضا مغرية للمنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة
أفاد مسؤول مصري بارز، اليوم الأربعاء، بأن حكومة بلاده تقدم عروضا مغرية للمنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T21:42+0000
2022-02-16T21:42+0000
2022-02-16T21:42+0000
مصر
العالم العربي
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وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن فرقا معنية من كل وزارة مصرية تجري اختبارات لأجهزة الاتصالات في المبنى الخاص بها داخل العاصمة الإدارية الجديدة.وجاء تصريح نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، وتابعته صحيفة الشروق، مساء اليوم الأربعاء، والذي أكد خلالها أن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عقد اجتماعا، مؤخرا، لمتابعة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.وذكر سعد أن كل مواطن مصري تقدم برغبة للحصول على وحدة سكنية في إسكان الموظفين داخل مدينة بدر، وهي أقرب المدن المصرية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تبعد سبعة كيلومترات فقط عن هذا الحي، وتنطبق عليه الشروط المطلوبة، سيتم إخطاره خلال أيام لاستكمال الأوراق المطلوبة، من أجل استلام تلك الوحدة.ووصف السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، الحصول على وحدة سكنية في مدينة بدر بـ"المغري جدا"، مشيرا إلى أن سعر تلك الوحدة يقدر بـ 450 ألف جنيه، يطلب من صاحب تلك الشقة أقساط ميسرة، شهريا.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/أول-اجتماع-للحكومة-المصرية-في-العاصمة-الإدارية-الجديدة-1054480565.html
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مصر, العالم العربي
الحكومة المصرية تقدم عروضا مغرية للمنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة
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أفاد مسؤول مصري بارز، اليوم الأربعاء، بأن حكومة بلاده تقدم عروضا مغرية للمنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن فرقا معنية من كل وزارة مصرية تجري اختبارات لأجهزة الاتصالات في المبنى الخاص بها داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
23 ديسمبر 2021, 11:02 GMT
وجاء تصريح نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، وتابعته صحيفة الشروق
، مساء اليوم الأربعاء، والذي أكد خلالها أن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عقد اجتماعا، مؤخرا، لمتابعة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين
المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.
وذكر سعد أن كل مواطن مصري تقدم برغبة للحصول على وحدة سكنية في إسكان الموظفين داخل مدينة بدر، وهي أقرب المدن المصرية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة
، التي تبعد سبعة كيلومترات فقط عن هذا الحي، وتنطبق عليه الشروط المطلوبة، سيتم إخطاره خلال أيام لاستكمال الأوراق المطلوبة، من أجل استلام تلك الوحدة.
ووصف السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، الحصول على وحدة سكنية في مدينة بدر بـ"المغري جدا"، مشيرا إلى أن سعر تلك الوحدة يقدر بـ 450 ألف جنيه، يطلب من صاحب تلك الشقة أقساط ميسرة، شهريا.