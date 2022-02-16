https://arabic.sputniknews.com/20220216/السفير-الإسرائيلي-السابق-لدى-أمريكا-يكشف-السبب-وراء-عودة-تركيا-للعلاقات-مع-بلاده-1058713379.html

السفير الإسرائيلي السابق لدى أمريكا يكشف السبب وراء عودة تركيا للعلاقات مع بلاده

السفير الإسرائيلي السابق لدى أمريكا يكشف السبب وراء عودة تركيا للعلاقات مع بلاده

كشف داني أيالون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، السبب وراء عودة تركيا للعلاقات مع بلاده. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T15:44+0000

2022-02-16T15:44+0000

2022-02-16T15:44+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن أيالون أن محاولة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التقرب من إسرائيل أو إعادة الدفء إلى العلاقات التركية الإسرائيلية تكمن في التحالف الإسرائيلي القوي مع اليونان وقبرص.وأوضح أيالون أن أردوغان يرى أنه إذا لم يستطع إخضاع إسرائيل أو إخضاع هذا التحالف الإسرائيلي القبرصي اليوناني، فإنه من الأفضل له أن ينضم إليه، مشيرا إلى أن عودة تركيا إلى إسرائيل مهمة.وأوضح السفير الإسرائيلي السابق أن بلاده تعمل بعناية وحذر حيال عودة العلاقات مع تركيا، لافتا إلى وجود بوادر طيبة حيال هذا التقارب الحذر، خاصة مع زيادة النشاط التركي ضد الإرهاب المتعلق بإسرائيل في أراضيها.وفي السياق نفسه، وصل وفد تركي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، يضم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن، وغيره من المسؤولين، إلى إسرائيل.وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن "وفدا تركيا رفيع المستوى وصل إلى إسرائيل اليوم (الأربعاء) لبحث العلاقات بين البلدين".وأضافت: "سيزور أعضاء الوفد، الذي يضم مستشار أردوغان البارز إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، رام الله اليوم ويلتقون بكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية".وتابعت: "سيلتقي المسؤولون الأتراك غدا مع المدير العام لوزارة الخارجية (الإسرائيلية) ألون أوشبيز ثم مع مدير عام منزل الرئيس إيال شويكي".وتأتي زيارة الوفد التركي إلى إسرائيل، قبل زيارة يقوم بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا الشهر المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/المتحدث-باسم-الرئاسة-التركية-يزور-إسرائيل-خلال-أيام-1058645805.html

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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان