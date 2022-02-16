https://arabic.sputniknews.com/20220216/وصول-وفد-تركي-يضم-المتحدث-باسم-أردوغان-إلى-إسرائيل-1058712783.html
وصول وفد تركي يضم المتحدث باسم أردوغان إلى إسرائيل
وصول وفد تركي يضم المتحدث باسم أردوغان إلى إسرائيل
وصل وفد تركي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، يضم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن، وغيره من المسؤولين، إلى إسرائيل. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T15:22+0000
2022-02-16T15:22+0000
2022-02-16T15:22+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
رجب طيب أردوغان
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وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن " وفدا تركيا رفيع المستوى وصل إلى إسرائيل اليوم (الأربعاء) لبحث العلاقات بين البلدين".وأضافت: "سيزور أعضاء الوفد، الذي يضم مستشار أردوغان البارز إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، رام الله اليوم ويلتقون بكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية".وتابعت: "سيلتقي المسؤولون الأتراك غدا مع المدير العام لوزارة الخارجية (الإسرائيلية) ألون أوشبيز ثم مع مدير عام منزل الرئيس إيال شويكي".وتأتي زيارة الوفد التركي إلى إسرائيل، قبل زيارة يقوم بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا الشهر المقبل.في نهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس هرتسوغ سيزور بلاده في المستقبل القريب.وبحسب أردوغان "نحن منفتحون على العمل مع الإسرائيليين في أي مجال، بما في ذلك مسألة الغاز الطبيعي".وقالت القناة الإسرائيلية إن الزيارة "هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية".وأمس الثلاثاء، أعلنت تركيا أن هرتسوغ سيصل إلى البلاد في 9 مارس/آذار المقبل. فيما امتنع مكتب الرئيس الإسرائيلي عن التعليق على التقرير.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-زيارة-الرئيس-الإسرائيلي-لتركيا-ستنعكس-على-العلاقات-الثنائية-1058711692.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان
وصول وفد تركي يضم المتحدث باسم أردوغان إلى إسرائيل
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وصل وفد تركي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، يضم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن، وغيره من المسؤولين، إلى إسرائيل.
وأفادت قناة "كان
" الإسرائيلية الرسمية بأن " وفدا تركيا رفيع المستوى وصل إلى إسرائيل اليوم (الأربعاء) لبحث العلاقات بين البلدين".
وأضافت: "سيزور أعضاء الوفد، الذي يضم مستشار أردوغان البارز إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، رام الله اليوم ويلتقون بكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية".
وتابعت: "سيلتقي المسؤولون الأتراك غدا مع المدير العام لوزارة الخارجية (الإسرائيلية) ألون أوشبيز ثم مع مدير عام منزل الرئيس إيال شويكي".
وتأتي زيارة الوفد التركي
إلى إسرائيل، قبل زيارة يقوم بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا الشهر المقبل.
في نهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أن الرئيس هرتسوغ سيزور بلاده في المستقبل القريب.
وبحسب أردوغان "نحن منفتحون على العمل مع الإسرائيليين في أي مجال، بما في ذلك مسألة الغاز الطبيعي".
وقالت القناة الإسرائيلية إن الزيارة "هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية".
وأمس الثلاثاء، أعلنت تركيا أن هرتسوغ سيصل إلى البلاد في 9 مارس/آذار المقبل. فيما امتنع مكتب الرئيس الإسرائيلي عن التعليق على التقرير.