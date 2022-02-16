عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220216/وصول-وفد-تركي-يضم-المتحدث-باسم-أردوغان-إلى-إسرائيل-1058712783.html
وصول وفد تركي يضم المتحدث باسم أردوغان إلى إسرائيل
وصول وفد تركي يضم المتحدث باسم أردوغان إلى إسرائيل
وصل وفد تركي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، يضم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن، وغيره من المسؤولين، إلى إسرائيل. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T15:22+0000
2022-02-16T15:22+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104383/54/1043835434_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d04e5f6965d258b2850f477151a346a1.jpg
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن " وفدا تركيا رفيع المستوى وصل إلى إسرائيل اليوم (الأربعاء) لبحث العلاقات بين البلدين".وأضافت: "سيزور أعضاء الوفد، الذي يضم مستشار أردوغان البارز إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، رام الله اليوم ويلتقون بكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية".وتابعت: "سيلتقي المسؤولون الأتراك غدا مع المدير العام لوزارة الخارجية (الإسرائيلية) ألون أوشبيز ثم مع مدير عام منزل الرئيس إيال شويكي".وتأتي زيارة الوفد التركي إلى إسرائيل، قبل زيارة يقوم بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا الشهر المقبل.في نهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس هرتسوغ سيزور بلاده في المستقبل القريب.وبحسب أردوغان "نحن منفتحون على العمل مع الإسرائيليين في أي مجال، بما في ذلك مسألة الغاز الطبيعي".وقالت القناة الإسرائيلية إن الزيارة "هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية".وأمس الثلاثاء، أعلنت تركيا أن هرتسوغ سيصل إلى البلاد في 9 مارس/آذار المقبل. فيما امتنع مكتب الرئيس الإسرائيلي عن التعليق على التقرير.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-زيارة-الرئيس-الإسرائيلي-لتركيا-ستنعكس-على-العلاقات-الثنائية-1058711692.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104383/54/1043835434_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_862503fc9e622fe8a83850fd0b57a7de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان

وصول وفد تركي يضم المتحدث باسم أردوغان إلى إسرائيل

15:22 GMT 16.02.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGULالمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
تابعنا عبرGoogle news
وصل وفد تركي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، يضم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن، وغيره من المسؤولين، إلى إسرائيل.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن " وفدا تركيا رفيع المستوى وصل إلى إسرائيل اليوم (الأربعاء) لبحث العلاقات بين البلدين".
وأضافت: "سيزور أعضاء الوفد، الذي يضم مستشار أردوغان البارز إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، رام الله اليوم ويلتقون بكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية".
وتابعت: "سيلتقي المسؤولون الأتراك غدا مع المدير العام لوزارة الخارجية (الإسرائيلية) ألون أوشبيز ثم مع مدير عام منزل الرئيس إيال شويكي".
وتأتي زيارة الوفد التركي إلى إسرائيل، قبل زيارة يقوم بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا الشهر المقبل.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
أردوغان: زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا ستنعكس على العلاقات الثنائية
15:04 GMT
في نهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس هرتسوغ سيزور بلاده في المستقبل القريب.
وبحسب أردوغان "نحن منفتحون على العمل مع الإسرائيليين في أي مجال، بما في ذلك مسألة الغاز الطبيعي".
وقالت القناة الإسرائيلية إن الزيارة "هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية".
وأمس الثلاثاء، أعلنت تركيا أن هرتسوغ سيصل إلى البلاد في 9 مارس/آذار المقبل. فيما امتنع مكتب الرئيس الإسرائيلي عن التعليق على التقرير.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала