https://arabic.sputniknews.com/20220216/الوفد-الصيني-في-مفاوضات-فيينا-نقف-على-بعد-قدم-واحد-من-الاتفاق-النهائي-1058722567.html

الوفد الصيني في مفاوضات فيينا: نقف على بعد قدم واحد من الاتفاق النهائي

الوفد الصيني في مفاوضات فيينا: نقف على بعد قدم واحد من الاتفاق النهائي

قال وانغ كوفان، رئيس الفريق الصيني المشارك في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بين طهران ومجموعة "4+1"، إننا نقف على بعد قدم واحد من التوصل إلى... 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T20:51+0000

2022-02-16T20:51+0000

2022-02-16T20:51+0000

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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات وانغ كوفان، جاءت في أحدث تقييم لمسار هذه المباحثات، التي تجرى في العاصمة النمساوية، فيينا.وأكد الدبلوماسي الصيني من أمام فندق كوبورغ، اليوم، أن المفاوضات بلغت المرحلة الأخيرة، مضيفا "نتطلع إلى اتخاذ الخطوات الحاسمة نحو بعضنا الآخر، لأننا نقف على بعد قدم واحد من الاتفاق النهائي".وشدد المسؤول الصيني على أن جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات يواصلون العمل وبشكل جاد حول الاتفاق المنشود.وبشأن الدور الإيراني في مفاوضات فيينا، أشار وانغ كوفان إلى أن الوفد الإيراني يبذل جهودا جبارة وبناءة، انطلاقا من رؤية واضحة خلال المفاوضات؛ بمعنى أن الوفد وضع كل شئ على الطاولة وصرحوا بقراراتهم السياسية، وبأن الصين تثمن هذا الموقف الإيراني.وتوقع رئيس الوفد الصيني المفاوض، بأن يكون اليومين القادمين في فيينا حاسمين، بما يلزم اتخاذ المزيد من الخطوات المواتية للتوصل إلى الاتفاق النهائي وتحقيقه.وتجرى في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.واستؤنفت الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، منذ أيام.وبعد التشاور في العواصم مع حكوماتهم، سيواصل المشاركون المناقشات حول احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف.

https://arabic.sputniknews.com/20220216/إيران-تدعو-الكونغرس-الأمريكي-إلى-إصدار-بيان-سياسي-بشأن-التزامات-الاتفاق-النووي-1058677437.html

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