https://arabic.sputniknews.com/20220216/بيسكوف-بوتين-لا-يخطط-لمخاطبة-الشعب-الأمريكي-على-غرار-بايدن--1058708466.html
بيسكوف: بوتين لا يخطط لمخاطبة الشعب الأمريكي على غرار بايدن
بيسكوف: بوتين لا يخطط لمخاطبة الشعب الأمريكي على غرار بايدن
أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يخطط لمخاطبة الشعب الأمريكي، على غرار الخطاب الذي وجهه الرئيس الأمريكي جو... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:29+0000
2022-02-16T14:29+0000
2022-02-16T14:29+0000
روسيا
العالم
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وأشار بيسكوف، ردا على سؤال وجه من أحد الصحفيين حول الموضوع، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشرح باستفاضة موقف روسيا من خلال جدول مؤتمرات صحفية دولية، وأن بوتين لا يخطط لمناشدة الأمريكيين أو أي شخص آخر بشكل منفصل، على غرار الرئيس الأمريكي جو بايدن.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه خطابا مباشرا إلى الشعب الروسي، معربا عن ثقته في أن مواطني روسيا لا يريدون حربًا مع أوكرانيا. وحثّ بايدن الروس على عدم الخوف من الولايات المتحدة أو "الناتو" أو أوكرانيا. مشددا على أن الدول الأعضاء في "الناتو" ليس لديها أسلحة صاروخية في أوكرانيا ولا تنوي "إرسالها إلى هناك"، على الرغم من وصول عدة شحنات من الأسلحة من دول أعضاء في "الناتو" إلى أوكرانيا.وتعليقا على تصريحات جو بايدن، أشار بيسكوف إلى أن تأكيدات الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة لا تعتبر الروس أعداء لها ستكون أكثر إثارة للإعجاب إذا لم تكن مصحوبة بتهديدات مستمرة، بحسب "إزفيستيا".وبين بيسكوف أنه سيكون رائعا جدا إذا أصدر بايدن أيضا مناشدة للشعب الأوكراني بعدم إطلاق النار على بعضهم البعض مرة أخرى.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال إن موسكو لن تبدأ حربا مع كييف، وأن الدول الغربية والولايات المتحدة تروج لهذا الموضوع "بشكل هستيري"، بدلاً من دفع أوكرانيا للامتثال لاتفاقيات مينسك، التي تظل الضامن الوحيد للأمن المشترك.
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روسيا, العالم
بيسكوف: بوتين لا يخطط لمخاطبة الشعب الأمريكي على غرار بايدن
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أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يخطط لمخاطبة الشعب الأمريكي، على غرار الخطاب الذي وجهه الرئيس الأمريكي جو بايدن، متوجها به إلى الشعب الروسي.
وأشار بيسكوف، ردا على سؤال وجه من أحد الصحفيين حول الموضوع، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشرح باستفاضة موقف روسيا من خلال جدول مؤتمرات صحفية دولية، وأن بوتين لا يخطط لمناشدة الأمريكيين أو أي شخص آخر بشكل منفصل، على غرار الرئيس الأمريكي جو بايدن.
"لا، (الخطاب) غير مخطط. يشرح الرئيس (فلاديمير بوتين) باستمرار للعالم بأسره، خلال الأسبوع الماضي، عقدت بالفعل عدة مؤتمرات صحفية للرئيس، حيث قام، في إجابته على الأسئلة، بشرح موقف روسيا باستفاضة. ربما يكون من غير المعقول أن نشرح للعالم كله لماذا لا تفعل روسيا ما تطلبه منها الولايات المتحدة الأمريكية والعواصم الأوروبية بالفعل. أعني لماذا لا تهاجم روسيا أوكرانيا".
ديمتري بيسكوف
السكرتير الصحفي للرئيس الروسي
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه خطابا مباشرا إلى الشعب الروسي، معربا عن ثقته في أن مواطني روسيا لا يريدون حربًا مع أوكرانيا. وحثّ بايدن الروس على عدم الخوف من الولايات المتحدة أو "الناتو" أو أوكرانيا. مشددا على أن الدول الأعضاء في "الناتو" ليس لديها أسلحة صاروخية في أوكرانيا ولا تنوي "إرسالها إلى هناك"، على الرغم من وصول عدة شحنات من الأسلحة من دول أعضاء في "الناتو" إلى أوكرانيا.
وتعليقا على تصريحات جو بايدن، أشار بيسكوف إلى أن تأكيدات الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة لا تعتبر الروس أعداء لها ستكون أكثر إثارة للإعجاب إذا لم تكن مصحوبة بتهديدات مستمرة، بحسب "إزفيستيا"
.
وبين بيسكوف أنه سيكون رائعا جدا إذا أصدر بايدن أيضا مناشدة للشعب الأوكراني بعدم إطلاق النار على بعضهم البعض مرة أخرى.
وروج سياسيون غربيون ووسائل إعلام غربية بشكل مستمر في الأشهر الأخيرة لمزاعم "تحضير روسيا لغزو أوكرانيا"، الأمر الذي نفته موسكو مرارا وتكرارا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال إن موسكو لن تبدأ حربا مع كييف، وأن الدول الغربية والولايات المتحدة تروج لهذا الموضوع "بشكل هستيري"، بدلاً من دفع أوكرانيا للامتثال لاتفاقيات مينسك، التي تظل الضامن الوحيد للأمن المشترك.