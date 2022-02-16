https://arabic.sputniknews.com/20220216/بيسكوف-بوتين-لا-يخطط-لمخاطبة-الشعب-الأمريكي-على-غرار-بايدن--1058708466.html

بيسكوف: بوتين لا يخطط لمخاطبة الشعب الأمريكي على غرار بايدن

بيسكوف: بوتين لا يخطط لمخاطبة الشعب الأمريكي على غرار بايدن

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يخطط لمخاطبة الشعب الأمريكي، على غرار الخطاب الذي وجهه الرئيس الأمريكي جو... 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T14:29+0000

2022-02-16T14:29+0000

2022-02-16T14:29+0000

روسيا

العالم

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وأشار بيسكوف، ردا على سؤال وجه من أحد الصحفيين حول الموضوع، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشرح باستفاضة موقف روسيا من خلال جدول مؤتمرات صحفية دولية، وأن بوتين لا يخطط لمناشدة الأمريكيين أو أي شخص آخر بشكل منفصل، على غرار الرئيس الأمريكي جو بايدن.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه خطابا مباشرا إلى الشعب الروسي، معربا عن ثقته في أن مواطني روسيا لا يريدون حربًا مع أوكرانيا. وحثّ بايدن الروس على عدم الخوف من الولايات المتحدة أو "الناتو" أو أوكرانيا. مشددا على أن الدول الأعضاء في "الناتو" ليس لديها أسلحة صاروخية في أوكرانيا ولا تنوي "إرسالها إلى هناك"، على الرغم من وصول عدة شحنات من الأسلحة من دول أعضاء في "الناتو" إلى أوكرانيا.وتعليقا على تصريحات جو بايدن، أشار بيسكوف إلى أن تأكيدات الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة لا تعتبر الروس أعداء لها ستكون أكثر إثارة للإعجاب إذا لم تكن مصحوبة بتهديدات مستمرة، بحسب "إزفيستيا".وبين بيسكوف أنه سيكون رائعا جدا إذا أصدر بايدن أيضا مناشدة للشعب الأوكراني بعدم إطلاق النار على بعضهم البعض مرة أخرى.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال إن موسكو لن تبدأ حربا مع كييف، وأن الدول الغربية والولايات المتحدة تروج لهذا الموضوع "بشكل هستيري"، بدلاً من دفع أوكرانيا للامتثال لاتفاقيات مينسك، التي تظل الضامن الوحيد للأمن المشترك.

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