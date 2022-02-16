https://arabic.sputniknews.com/20220216/زاخاروفا-تطلب-من-وسائل-الإعلام-نشر-جدول-الغزوات-الروسية-لهذا-العام-لأنها-تريد-أن-تخطط-لإجازة-1058688607.html
زاخاروفا ساخرة: انشروا جدول "الغزوات الروسية" لهذا العام أريد أن أخطط لإجازة
زاخاروفا ساخرة: انشروا جدول "الغزوات الروسية" لهذا العام أريد أن أخطط لإجازة
سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T11:33+0000
2022-02-16T11:33+0000
2022-02-16T11:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
العالم
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وقالت زاخاروفا عبر حسابها الموثق في موقع "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول "الغزوات" الروسية لهذا العام".وتابعت: "أود أن أخطط لقضاء إجازة".وكانت وسائل إعلام غربية وعلى رأسها أمريكية وبريطانية نشرت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة عن موعد الغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.فتارة قالت إنه في نهاية يناير الماضي وتارة إنه مع بدء دورة الألعاب الأولمبية ومرة أخرى زعمت أنه في منتصف فبراير الجاري.وأخيرا وليس آخرا، زعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن العدوان الروسي ضد أوكرانيا سيكون هذا الأسبوع.وكانت الخارجية الروسية قد انتقدت في وقت سابق، الهجوم الإعلامي المنسق ضد البلاد، قائلة إن وسائل الإعلام الغربية تكرر معلومات كاذبة حول "عدوان روسي" مزعوم على أوكرانيا.وأضافت أن هستيريا البيت الأبيض أكثر دلالة من أي وقت مضى، حيث "يحتاج الأنجلوسكسونيون إلى حرب بأي ثمن"، متابعة أن الاستفزازات والمعلومات الخاطئة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل مشاكلهم.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/رد-فعل-لافروف-على-سؤال-صحفي-عن-غزو-أوكرانيا-يشعل-مواقع-التواصل-فيديو-1058679008.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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روسيا, أخبار أوكرانيا, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, العالم
زاخاروفا ساخرة: انشروا جدول "الغزوات الروسية" لهذا العام أريد أن أخطط لإجازة
11:33 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 11:45 GMT 16.02.2022) تابعنا عبر
سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا
عبر حسابها الموثق في موقع "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول "الغزوات" الروسية لهذا العام".
وتابعت: "أود أن أخطط لقضاء إجازة".
وكانت وسائل إعلام غربية وعلى رأسها أمريكية وبريطانية نشرت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة عن موعد الغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.
فتارة قالت إنه في نهاية يناير الماضي وتارة إنه مع بدء دورة الألعاب الأولمبية ومرة أخرى زعمت أنه في منتصف فبراير الجاري.
وأخيرا وليس آخرا، زعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن العدوان الروسي ضد أوكرانيا سيكون هذا الأسبوع.
وكانت الخارجية الروسية قد انتقدت في وقت سابق، الهجوم الإعلامي المنسق ضد البلاد
، قائلة إن وسائل الإعلام الغربية تكرر معلومات كاذبة حول "عدوان روسي" مزعوم على أوكرانيا.
وأضافت أن هستيريا البيت الأبيض أكثر دلالة من أي وقت مضى، حيث "يحتاج الأنجلوسكسونيون إلى حرب بأي ثمن
"، متابعة أن الاستفزازات والمعلومات الخاطئة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل مشاكلهم.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا
بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.