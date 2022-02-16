https://arabic.sputniknews.com/20220216/فيفا-يختار-هدفين-للأهلي-ضمن-أفضل-5-أهداف-في-مونديال-الأندية-2021-فيديو-1058717229.html
"فيفا" يختار هدفين للأهلي ضمن أفضل 5 أهداف في مونديال الأندية 2021.. فيديو
"فيفا" يختار هدفين للأهلي ضمن أفضل 5 أهداف في مونديال الأندية 2021.. فيديو
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن أفضل 5 أهداف شهدتها بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي أقيمت مؤخرا في الإمارات. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T17:08+0000
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واختار "فيفا" هدفين للأهلي المصري ضمن أفضل 5 أهداف في البطولة، وهما هدفي عمرو السولية في شباك الهلال السعودي، ومحمد هاني في شباك مونتيري المكسيكي.وجاءت الأهداف الـ 5 الأفضل كالتالي، بحسب قناة يوتيوب الخاصة بالفيفا:1 - ماثيوس بيريرا لاعب الهلال السعودي في مرمى الجزيرة الإماراتي2. عبد الله ديابي لاعب الجزيرة الإماراتي في مرمى بيراي بطل تاهيتي3. عمرو السولية لاعب الأهلي المصري في مرمى الهلال السعودي4. دودو لاعب بالميرياس البرازيلي في مرمى الأهلي المصري5. محمد هاني لاعب الأهلي المصري في مرمى مونتيري المكسيكيويشار إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد توِّج بلقب مونديال الأندية 2021، بعد الفوز علي بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف.في وقت حقق الأهلي المصري الميدالية البرونزية بعد الفوز على الهلال السعودي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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نادي الأهلي, مصر, مجتمع, كأس العالم للأندية, الهلال الأحمر السعودي
"فيفا" يختار هدفين للأهلي ضمن أفضل 5 أهداف في مونديال الأندية 2021.. فيديو
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن أفضل 5 أهداف شهدتها بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي أقيمت مؤخرا في الإمارات.
واختار "فيفا" هدفين للأهلي المصري ضمن أفضل 5 أهداف في البطولة، وهما هدفي عمرو السولية في شباك الهلال السعودي
، ومحمد هاني في شباك مونتيري المكسيكي.
وجاءت الأهداف الـ 5 الأفضل كالتالي، بحسب قناة يوتيوب الخاصة بالفيفا:
1 - ماثيوس بيريرا لاعب الهلال السعودي في مرمى الجزيرة الإماراتي
2. عبد الله ديابي لاعب الجزيرة الإماراتي في مرمى بيراي بطل تاهيتي
3. عمرو السولية لاعب الأهلي المصري في مرمى الهلال السعودي
4. دودو لاعب بالميرياس البرازيلي في مرمى الأهلي المصري
5. محمد هاني لاعب الأهلي المصري في مرمى مونتيري المكسيكي
ويشار إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي
قد توِّج بلقب مونديال الأندية 2021، بعد الفوز علي بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف.
في وقت حقق الأهلي المصري الميدالية البرونزية بعد الفوز على الهلال السعودي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.