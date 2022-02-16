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https://arabic.sputniknews.com/20220216/لافروف-يشدد-لشاووش-أوغلو-على-أن-التصرفات-الغربية-التي-تؤدي-لعسكرة-أوكرانيا-غير-مقبولة--1058718152.html
لافروف يؤكد لشاووش أوغلو على أن التصرفات الغربية التي تؤدي لعسكرة أوكرانيا غير مقبولة
لافروف يؤكد لشاووش أوغلو على أن التصرفات الغربية التي تؤدي لعسكرة أوكرانيا غير مقبولة
شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي تشاووش مولود أوغلو، اليوم الأربعاء، على خطورة التنمية المتهورة للتعاون العسكري التقني... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T18:06+0000
2022-02-16T18:18+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم بحث الوضع في جنوب شرق أوكرانيا. وشدد لافروف على عدم مقبولية التصرفات الغربية، والتي تؤدي إلى تسريع عسكرة هذا البلد، وخطر التنمية المتهورة للتعاون العسكري التقني مع سلطات كييف في الظروف الحالية".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أجرى أمس، محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أكد خلالها على عدم قبول الخطاب العدواني الذي تنتهجه الولايات المتحدة وأقرب حلفائها.وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها، حول المحادثة الهاتفية التي أجريت بمبادرة من الجانب الأميركي: "شدد لافروف على أن الخطاب العدواني الذي تتبناه واشنطن وأقرب حلفائها غير مقبول، داعيا إلى حوار عملي حول مجموعة كاملة من القضايا التي أثارتها روسيا مع التأكيد على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".وأشار البيان إلى أن وزيري الخارجية بحثا جدول الاتصالات المرتقبة على مختلف المستويات.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220215/لافروف-يشدد-في-محادثة-مع-بلينكن-على-أن-الخطاب-العدواني-غير-مقبول-ويدعو-واشنطن-للحوار--1058665381.html
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روسيا, العالم

لافروف يؤكد لشاووش أوغلو على أن التصرفات الغربية التي تؤدي لعسكرة أوكرانيا غير مقبولة

18:06 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 18:18 GMT 16.02.2022)
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصورلقاء سيرغي لافروف مع مولود تشاووش أوغلو
لقاء سيرغي لافروف مع مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي تشاووش مولود أوغلو، اليوم الأربعاء، على خطورة التنمية المتهورة للتعاون العسكري التقني مع سلطات كييف في ظل الظروف الراهنة، وأن التصرفات الغربية التي تؤدي إلى عسكرة أوكرانيا غير مقبولة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم بحث الوضع في جنوب شرق أوكرانيا. وشدد لافروف على عدم مقبولية التصرفات الغربية، والتي تؤدي إلى تسريع عسكرة هذا البلد، وخطر التنمية المتهورة للتعاون العسكري التقني مع سلطات كييف في الظروف الحالية".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أجرى أمس، محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أكد خلالها على عدم قبول الخطاب العدواني الذي تنتهجه الولايات المتحدة وأقرب حلفائها.
لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
لافروف يشدد في محادثة مع بلينكن على أن الخطاب العدواني غير مقبول ويدعو واشنطن للحوار
أمس, 16:58 GMT
وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها، حول المحادثة الهاتفية التي أجريت بمبادرة من الجانب الأميركي: "شدد لافروف على أن الخطاب العدواني الذي تتبناه واشنطن وأقرب حلفائها غير مقبول، داعيا إلى حوار عملي حول مجموعة كاملة من القضايا التي أثارتها روسيا مع التأكيد على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".

وأشار البيان إلى أن وزيري الخارجية بحثا جدول الاتصالات المرتقبة على مختلف المستويات.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
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