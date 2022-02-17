https://arabic.sputniknews.com/20220217/أنباء-عن-تزوير-لاعب-تنس-أسترالي-لشهادة-تطعيمه-ضد-كوفيد-19-1058778628.html
أنباء عن تزوير لاعب تنس أسترالي لشهادة تطعيمه ضد "كوفيد-19"
أنباء عن تزوير لاعب تنس أسترالي لشهادة تطعيمه ضد "كوفيد-19"
سعى لاعب التنس الأسترالي، أليكس دي مينو إلى تبرئة ساحته وسط تقارير عن خضوعه لتحقيق بشأن شراء شهادة تطعيم مزورة ضد "كوفيد-19" حيث قال لاعب التنس الأسترالي اليوم... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T18:59+0000
2022-02-17T18:59+0000
2022-02-17T18:59+0000
رياضة
فيروس كورونا
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وذكرت تقارير إعلامية أن "دي مينو البالغ عمره 23 عاما اشترى شهادة مزورة لإثبات أنه تلقى جرعتي تطعيم ضد الفيروس واسع الانتشار".وكتب دي مينو، اليوم الخميس، عبر حسابه على تويتر: "تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح في لندن الصيف الماضي والثانية في مستشفى لاباز في مدريد"."وأضاف: "ظهرت أخبار اليوم أن المستشفى قيد التحقيق لتقديم شهادات تطعيم مزورة لبعض مرضاه. أريد أن أوضح بنسبة 100 في المئة أنني تلقيت الجرعة الثانية وأن سجلاتي الخاصة بالتطعيم صحيحة ودقيقة تماما.وخرج دي مينو من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، وطلب مسؤولو أولى البطولات الأربع الكبرى من اللاعبين تقديم دليل على حصولهم على التطعيم للمشاركة وتم ترحيل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا غير الملقح.وتنص لوائح اتحاد اللاعبين المحترفين على أن تقديم شهادة مزورة يرقى إلى انتهاك القواعد ويتم معاقبة اللاعب بغرامة تصل إلى مئة ألف دولار، أو الإيقاف من المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد لمدة قد تصل لثلاث سنوات.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, فيروس كورونا
أنباء عن تزوير لاعب تنس أسترالي لشهادة تطعيمه ضد "كوفيد-19"
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سعى لاعب التنس الأسترالي، أليكس دي مينو إلى تبرئة ساحته وسط تقارير عن خضوعه لتحقيق بشأن شراء شهادة تطعيم مزورة ضد "كوفيد-19" حيث قال لاعب التنس الأسترالي اليوم الخميس إنه "بريئ تماما"، مؤكدا حصوله على "جرعتي تطعيم".
وذكرت تقارير إعلامية أن "دي مينو البالغ عمره 23 عاما اشترى شهادة مزورة لإثبات أنه تلقى جرعتي تطعيم ضد الفيروس واسع الانتشار".
وكتب دي مينو، اليوم الخميس، عبر حسابه على تويتر: "تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح في لندن الصيف الماضي والثانية في مستشفى لاباز في مدريد".
"وأضاف: "ظهرت أخبار اليوم أن المستشفى قيد التحقيق لتقديم شهادات تطعيم مزورة لبعض مرضاه. أريد أن أوضح بنسبة 100 في المئة أنني تلقيت الجرعة الثانية وأن سجلاتي الخاصة بالتطعيم صحيحة ودقيقة تماما.
لست قيد التحقيق بأي شكل من الأشكال كما تزعم التقارير واسمي مرتبط بهذه القصة لمجرد أنني كنت مريضا في المستشفى مثل عدة آلاف آخرين"
وخرج دي مينو من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، وطلب مسؤولو أولى البطولات الأربع الكبرى من اللاعبين تقديم دليل على حصولهم على التطعيم للمشاركة وتم ترحيل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا غير الملقح.
وتنص لوائح اتحاد اللاعبين المحترفين على أن تقديم شهادة مزورة
يرقى إلى انتهاك القواعد ويتم معاقبة اللاعب بغرامة تصل إلى مئة ألف دولار، أو الإيقاف من المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد لمدة قد تصل لثلاث سنوات.