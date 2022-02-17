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إسرائيل تسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله
إسرائيل تسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله
أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T16:41+0000
2022-02-17T16:41+0000
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ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن قواتها الجوية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة من نوع "درون" تابعة لحزب الله اللبناني.وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه قبل قليل، أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي، طائرة مسيرة "درون" تابعة لحزب الله، قد تسللت من داخل الأراضي اللبنانية.وأوضح أدرعي أن قوات المراقبة الجوية كانت تتابع سير أو طريق الطائرة المسيرة، طيلة الوقت، حتى أسقطتها، مشددا على أن إسرائيل ستواصل العمل على منع أي خرق لسيادة بلادها.
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان

إسرائيل تسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله

16:41 GMT 17.02.2022
© AFP 2022 / MAHMUD HAMSطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / MAHMUD HAMS
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أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني.
ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن قواتها الجوية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة من نوع "درون" تابعة لحزب الله اللبناني.
وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه قبل قليل، أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي، طائرة مسيرة "درون" تابعة لحزب الله، قد تسللت من داخل الأراضي اللبنانية.
وأوضح أدرعي أن قوات المراقبة الجوية كانت تتابع سير أو طريق الطائرة المسيرة، طيلة الوقت، حتى أسقطتها، مشددا على أن إسرائيل ستواصل العمل على منع أي خرق لسيادة بلادها.
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