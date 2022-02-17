إسرائيل تسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله
© AFP 2022 / MAHMUD HAMSطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
© AFP 2022 / MAHMUD HAMS
أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني.
ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن قواتها الجوية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة من نوع "درون" تابعة لحزب الله اللبناني.
Our troops downed a Hezbollah drone that crossed from Lebanon into Israeli airspace today. The drone was monitored by the IDF throughout the incident.— Israel Defense Forces (@IDF) February 17, 2022
We will continue to prevent any attempt by Hezbollah to violate Israeli sovereignty. pic.twitter.com/Q9vHTJgOA5
وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه قبل قليل، أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي، طائرة مسيرة "درون" تابعة لحزب الله، قد تسللت من داخل الأراضي اللبنانية.
#عاجل أسقطت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة درون تابعة لمنظمة #حزب_الله الارهابية والتي تسللت من داخل #لبنان حيث كانت المسيرة تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة #اسرائيل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 17, 2022
وأوضح أدرعي أن قوات المراقبة الجوية كانت تتابع سير أو طريق الطائرة المسيرة، طيلة الوقت، حتى أسقطتها، مشددا على أن إسرائيل ستواصل العمل على منع أي خرق لسيادة بلادها.