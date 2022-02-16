https://arabic.sputniknews.com/20220216/نصر-الله-إسرائيل-في-طريقها-إلى-الزوال-1058716159.html

نصر الله: إسرائيل في طريقها إلى الزوال

نصر الله: إسرائيل في طريقها إلى الزوال

أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل في حالة انحدار وعلى طريق الزوال. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T16:44+0000

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وأفادت قناة المنار، بأن تصريحات نصر الله جاءت خلال مهرجان ذكرى "الشهداء القادة" الذي أقامه حزب الله، اليوم الأربعاء، الذي قال فيه: "إن إسرائيل في حالة انحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر".وقال الأمين العام لحزب الله: "كبار قادة العدو وكبار المنظرين في الكيان ومعاهد الأبحاث وتقديرات الأمن القومي في كيان العدو يتحدثون هذه اللغة"، مشيرا إلى أن "مستقبل المنطقة هو مستقبل مختلف عما ينظر إليه الآخرون ويبنون عليه حساباتهم".وأوضح حسن الله أن "هناك حسابات كبيرة بنيت في الثمانينات وفي التسعينات في لبنان والمنطقة وكلها ذهبت أدراج الرياح"، مضيفا أنه "في كيان الإحتلال تتراجع رغبة الإسرائيليين في تحمل مخاطر القتال، وفي ثقتهم بالجيش ومؤسسات الدولة وتزداد الهجرة المعاكسة".ولفت نصر الله إلى أن الوضع الإقتصادي في الداخل الإسرائيلي صعب وكارثي ونسبة البطالة مرتفعة، مشيرا إلى أنه "رأينا جنود العدو على الحدود مع لبنان يبحثون في القمامة عن الطعام لكي يأكلوا".وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني أن إسرائيل أدركت خلال السنوات الأخيرة أن الذهاب إلى الحرب مكلف، واخترعت مصطلح "معركة بين الحروب".وأكد نصر الله أن لدى شباب حزب الله القدرة على مواكبة كل تطور، وهم جاهزون لأي تطور جديد في الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن "المقاومة اللبنانية قررت تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات في مواجهة خطر المسيرات الإسرائيلية".ولم يكتف الأمين العام لحزب الله اللبناني بذلك، بل أوضح أنه بدأ في لبنان منذ سنوات بتصنيع الطائرات المسيرات، لافتا إلى أنه "اللي بدو يشتري أهلا وسهلاً".

https://arabic.sputniknews.com/20220216/نصر-الله-نقوم-بتحويل-صواريخنا-إلى-صواريخ-دقيقة-ونصنع-المسيرات-1058711583.html

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