https://arabic.sputniknews.com/20220217/البيت-الأبيض-نستعد-لمزيد-من-التقارير-الإعلامية-الروسية-غير-الصحيحة-بشأن-أوكرانيا-1058772996.html
البيت الأبيض: نستعد لمزيد من التقارير الإعلامية الروسية غير الصحيحة بشأن أوكرانيا
البيت الأبيض: نستعد لمزيد من التقارير الإعلامية الروسية غير الصحيحة بشأن أوكرانيا
قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه "مستعد للمزيد من التقارير الإعلامية الروسية غير الصحيحة بشأن أوكرانيا". 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T16:12+0000
2022-02-17T16:12+0000
2022-02-17T16:12+0000
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وأكد أن طرد موسكو لنائب السفير الأمريكي لدى روسيا كان "غير مبرر"، فيما حذر من احتمال غزو روسي لأوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز".وأضاف أنه "كان واضحا للغاية وشفافا بشأن الإجراءات الأمريكية مع الحلفاء لردع الغزو الروسي لأوكرانيا".وشدد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن "لديه مخاوف خطيرة بشأن تحرك روسيا لآلاف المزيد من القوات إلى حدود أوكرانيا".وتابع أن "أمريكا تعتقد أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمكن أن يأتي في أي وقت".وأكد أنه من "المهم إظهار وحدة الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يخص العقوبات المحتملة ضد روسيا".وتتهم أمريكا ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/البيت-الأبيض-واشنطن-لن-تضغط-على-أوكرانيا-لتنضم-إلى-حلف-الناتو-1058676121.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: نستعد لمزيد من التقارير الإعلامية الروسية غير الصحيحة بشأن أوكرانيا
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قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه "مستعد للمزيد من التقارير الإعلامية الروسية غير الصحيحة بشأن أوكرانيا".
وأكد أن طرد موسكو لنائب السفير الأمريكي لدى روسيا كان "غير مبرر"، فيما حذر من احتمال غزو روسي لأوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف أنه "كان واضحا للغاية وشفافا بشأن الإجراءات الأمريكية مع الحلفاء لردع الغزو الروسي لأوكرانيا".
وشدد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن "لديه مخاوف خطيرة بشأن تحرك روسيا لآلاف المزيد من القوات إلى حدود أوكرانيا".
وتابع أن "أمريكا تعتقد أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمكن أن يأتي في أي وقت".
وأكد أنه من "المهم إظهار وحدة الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يخص العقوبات المحتملة ضد روسيا".
وتتهم أمريكا ودول غربية روسيا
بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو
شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.