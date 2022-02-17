https://arabic.sputniknews.com/20220217/المركزي-التركي-يثبت-أسعار-الفائدة-على-عمليات-إعادة-الشراء-لمدة-أسبوع-1058750199.html
"المركزي التركي" يثبت أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع
"المركزي التركي" يثبت أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع
أعلن البنك المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة عند 14% لمدة أسبوع على عمليات إعادة الشراء. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T11:59+0000
2022-02-17T11:59+0000
2022-02-17T11:59+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأناضول، أكد البنك المركزي التركي أنه ثبت أسعار الفائدة عند 14% على عمليات إعادة الشراء "الريبو"، لأجل أسبوع.وفي السياق نفسه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سعر الصرف قد استقر في بلاده، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتراجع التضخم.تصريحات أردوغان جاءت خلال خطاب ألقاه اليوم الخميس، في مركز "بيش تبه" للمؤتمرات والثقافة، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.وقال: "سنحطم أصفاد الفائدة وسعر الصرف والتضخم مثلما تخلصنا من القيود الأخرى التي كبّلت بلادنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الليرة التركية
"المركزي التركي" يثبت أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع
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أعلن البنك المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة عند 14% لمدة أسبوع على عمليات إعادة الشراء.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأناضول، أكد البنك المركزي التركي أنه ثبت أسعار الفائدة
عند 14% على عمليات إعادة الشراء "الريبو"، لأجل أسبوع.
وفي السياق نفسه أكد الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، أن سعر الصرف قد استقر في بلاده، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتراجع التضخم.
وقال: "الجدل حول أسعار الفائدة تراجع بشكل كبير وسعر الصرف قد استقر، وحان الوقت لخفض التضخم
إلى خانة الآحاد مجددًا".
تصريحات أردوغان جاءت خلال خطاب ألقاه اليوم الخميس، في مركز "بيش تبه" للمؤتمرات والثقافة، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.
وقال: "سنحطم أصفاد الفائدة وسعر الصرف والتضخم
مثلما تخلصنا من القيود الأخرى التي كبّلت بلادنا".