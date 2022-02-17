https://arabic.sputniknews.com/20220217/بينيت-يبحث-مع-نانسي-بيلوسي-التهديدات-الإيرانية-1058755231.html

بينيت يبحث مع نانسي بيلوسي "التهديدات" الإيرانية

بينيت يبحث مع نانسي بيلوسي "التهديدات" الإيرانية

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، التحديات الاستراتيجية الرئيسية التي تواجه بلاده، وعلى... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T13:00+0000

2022-02-17T13:00+0000

2022-02-17T13:08+0000

إسرائيل

أخبار العالم الآن

بيني غانتس

نانسي بيلوسي

مجلس النواب الأمريكي

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ونشر بينيت تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه التقى بيلوسي والوفد المرافق لها من نواب الحزب الديمقراطي، وقدم لها الشكر على تأييدها للتمويل الأمريكي للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية".من جانبه، قدم بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، الشكر لنانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على دعم بلادها لإسرائيل.وجاءت تصريحات غانتس خلال استقباله بيلوسي في تل أبيب، أمس الأربعاء، حيث تزورها رئيسة مجلس النواب الأمريكي لعدة أيام، تلتقي خلالها الرئيس إسحاق هرتسوغ، وعددا كبيرا من الوزراء وأعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".وكانت نانسي بيلوسي قالت إن أمن إسرائيل مرتبط بأمن الولايات المتحدة، مشيرة إلى التزام واشنطن بدعم تل أبيب.وجاء ذلك في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قالت فيها إنها زارت مع الوفد المرافق لها منظومة القبة الحديدية، التي تطورها إسرائيل.ولفتت إلى أن مجلس النواب قام خلال العام الماضي بتمرير مشروع قانون يوفر المزيد من الدعم للقبة الحديدية، مشيرة إلى أن توفير هذا الدعم يجعلها تشعر بالفخر.ونشرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي صورة مع الوفد المرافق لها ومسؤولين إسرائيليين من أمام منظومة القبة الحديدية. وفي تدوينة أخرى، نشرت بيلوسي صورا تجمعها مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوع، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في تل أبيب.وأشارت بيلوسي إلى أنها ناقشت مع هيرتسوغ الشراكة القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقضايا أخرى تتعلق بالأمن والاستقرار، إضافة إلى وباء كورونا وقضية التغيرات المناخية.

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إسرائيل, أخبار العالم الآن, بيني غانتس, نانسي بيلوسي, مجلس النواب الأمريكي