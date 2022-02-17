https://arabic.sputniknews.com/20220217/زيلينسكي-لم-نلمس-انسحاب-القوات-الروسية-عن-حدود-بلادنا-1058724703.html
زيلينسكي: لم نلمس انسحاب القوات الروسية عن حدود بلادنا
زيلينسكي: لم نلمس انسحاب القوات الروسية عن حدود بلادنا
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لم يلمس انسحاب القوات الروسية عن حدود بلاده، مؤكدا أن الحدود رغم ذلك تحت السيطرة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T01:05+0000
2022-02-17T01:05+0000
2022-02-17T01:05+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي في تصريحات صحفية يوم الأربعاء: "الوضع تحت السيطرة من قبل عسكريينا.. لا نرى تغيرات الآن بل نرى تمركزا كبيرا للقوات وهو لا يتغير على مدار الأسابيع الأخيرة، ونرى عمليات إعادة انتشار محدودة للقوات".وأضاف: "لا أعتقد أن هذه العمليات يمكن وصفها بأنها سحب للقوات الروسية، لن يتسنى الحديث عن انسحاب القوات إلا بعد أن يحدث ذلك وبعد أن يدوم تقليص وجود هذه المجموعات والتقنيات العسكرية في هذا الجزء من الحدود أو ذاك خلال فترة زمنية معينة".واعتبر زيلينسكي أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها أوكرانيا والدول الشريكة لها أتت بثمارها، لكنه ذكر أن الحديث عن وقف التصعيد من قبل روسيا "سابق لأوانه".ولم يستبعد أن يحاول بعض الزعماء الغربيين "المساومة" مع روسيا من وراء ظهر أوكرانيا، لكنه أكد أن "جميع القرارات الخاصة بأوكرانيا تتخذ في أوكرانيا نفسها".وترفض موسكو الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، وتنفي وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/زيلينسكي-كييف-بحاجة-إلى-ضمان-أمن-الطاقة-فيما-يتعلق-بـالتيار-الشمالي-2-1058549374.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي: لم نلمس انسحاب القوات الروسية عن حدود بلادنا
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لم يلمس انسحاب القوات الروسية عن حدود بلاده، مؤكدا أن الحدود رغم ذلك تحت السيطرة.
موسكو - سبوتنيك
. وأضاف زيلينسكي في تصريحات صحفية يوم الأربعاء: "الوضع تحت السيطرة من قبل عسكريينا.. لا نرى تغيرات الآن بل نرى تمركزا كبيرا للقوات وهو لا يتغير على مدار الأسابيع الأخيرة، ونرى عمليات إعادة انتشار محدودة للقوات".
وأضاف: "لا أعتقد أن هذه العمليات يمكن وصفها بأنها سحب للقوات الروسية، لن يتسنى الحديث عن انسحاب القوات إلا بعد أن يحدث ذلك وبعد أن يدوم تقليص وجود هذه المجموعات والتقنيات العسكرية في هذا الجزء من الحدود أو ذاك خلال فترة زمنية معينة".
واعتبر زيلينسكي أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها أوكرانيا والدول الشريكة لها أتت بثمارها، لكنه ذكر أن الحديث عن وقف التصعيد من قبل روسيا "سابق لأوانه".
ولم يستبعد أن يحاول بعض الزعماء الغربيين "المساومة" مع روسيا من وراء ظهر أوكرانيا، لكنه أكد أن "جميع القرارات الخاصة بأوكرانيا تتخذ في أوكرانيا نفسها".
وترفض موسكو الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم
" على أوكرانيا، وتنفي وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.