https://arabic.sputniknews.com/20220217/طالبان-تكشف-ما-وعدت-به-دول-الخليج-الست-لأفغانستان-وتصف-اجتماعهم-في-الدوحة-بـالإنجاز-1058766832.html
طالبان تكشف ما وعدت به دول الخليج الست لأفغانستان وتصف اجتماعهم في الدوحة بـ"الإنجاز"
طالبان تكشف ما وعدت به دول الخليج الست لأفغانستان وتصف اجتماعهم في الدوحة بـ"الإنجاز"
وصف وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة في الحكومة المشكلة من حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، أمير خان متقي، اليوم الخميس، اجتماعه... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:16+0000
2022-02-17T14:16+0000
2022-02-17T14:16+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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كابول- سبوتنيك. وقال أمير خان متقي، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته الدوحة، إنه "كان أول لقاء لنا مع ممثلي دول الخليج وممثل المملكة العربية السعودية، وكان ذلك إنجازا لنا لم نشهده من قبل"، مؤكدا أن المحادثات كانت "جيدة".وأكد أن دول الخليج وعدت بالعمل من أجل أفغانستان، وذلك من خلال التعاون في المجالات الإنسانية والصحية والتعليمية والاقتصادية والتجارية.وكان أمير خان متقي، أن الولايات المتحدة لم تلتزم بنصوص اتفاق الدوحة الموقع معها، لافتا إلى أن أسماء مسؤولي طالبان لا تزال على القائمة السوداء. مشيرا إلى أنه بدلا من التعاون مع الحركة، تم فرض عقوبات عليها.وقال الوزير الأفغاني، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "الولايات المتحدة لم تلتزم ببنود اتفاق الدوحة الموقع معها.. على سبيل المثال، نص الاتفاق على أنه سيتم إطلاق سراح سجناء الإمارة الإسلامية تدريجيا في غضون أيام قليلة. ولم يحدث.. وعد آخر هو إزالة مسؤولي الإمارة الإسلامية من القائمة السوداء ولكن لم يحدث حتى الآن".وأضاف أنه "لقد تعهدت الولايات المتحدة بالتعاون في إعادة إعمار أفغانستان، وستشجع الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه، فبدلا من التعاون فرضت عقوبات".
أخبار أفغانستان اليوم
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
طالبان تكشف ما وعدت به دول الخليج الست لأفغانستان وتصف اجتماعهم في الدوحة بـ"الإنجاز"
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وصف وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة في الحكومة المشكلة من حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، أمير خان متقي، اليوم الخميس، اجتماعه بممثلي دول الخليج الست في الدوحة بـ"الإنجاز".
كابول- سبوتنيك
. وقال أمير خان متقي، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته الدوحة، إنه "كان أول لقاء لنا مع ممثلي دول الخليج وممثل المملكة العربية السعودية، وكان ذلك إنجازا لنا لم نشهده من قبل"، مؤكدا أن المحادثات كانت "جيدة".
وأكد أن دول الخليج وعدت بالعمل من أجل أفغانستان، وذلك من خلال التعاون في المجالات الإنسانية والصحية والتعليمية والاقتصادية والتجارية.
وكان أمير خان متقي، أن الولايات المتحدة لم تلتزم بنصوص اتفاق الدوحة
الموقع معها، لافتا إلى أن أسماء مسؤولي طالبان
لا تزال على القائمة السوداء. مشيرا إلى أنه بدلا من التعاون مع الحركة، تم فرض عقوبات عليها.
وقال الوزير الأفغاني، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "الولايات المتحدة لم تلتزم ببنود اتفاق الدوحة
الموقع معها.. على سبيل المثال، نص الاتفاق على أنه سيتم إطلاق سراح سجناء الإمارة الإسلامية تدريجيا في غضون أيام قليلة. ولم يحدث.. وعد آخر هو إزالة مسؤولي الإمارة الإسلامية من القائمة السوداء ولكن لم يحدث حتى الآن".
وأضاف أنه "لقد تعهدت الولايات المتحدة بالتعاون في إعادة إعمار أفغانستان، وستشجع الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه، فبدلا من التعاون فرضت عقوبات".