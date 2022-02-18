إسرائيل تسقط طائرة مسيرة جنوب غزة
06:27 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 18.02.2022)
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أسقط الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، طائرة مسيرة، حاولت اجتياز الحدود مع قطاع غزة.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء أمس الخميس، تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أن قواته العسكرية أسقطت طائرة مسيرة في المنطقة الحدودية الجنوبية غزة.
أسقطت قوات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم مسيرة درون في منطقة الحدود في جنوب قطاع بعد رصدها ومتابعتها طيلة الحادث. لقد سقط الدرون داخل قطاع #غزة— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 17, 2022
وأوضح أدرعي أنه تم رصد الطائرة المسيرة من نوع "درون"، طيلة الحدث وتم إسقاطها عند اجتيازها الحدود، داخل قطاع غزة.
وفي السياق نفسه، وقبل إسقاط المسيرة داخل غزة بساعتين فقط، قال أفيخاي أدرعي إن قوات الجيش الإسرائيلي أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني.
#عاجل أسقطت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة درون تابعة لمنظمة #حزب_الله الارهابية والتي تسللت من داخل #لبنان حيث كانت المسيرة تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة #اسرائيل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 17, 2022
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة "درون" تابعة لـ"حزب الله"، قد تسللت من داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن قوات المراقبة الجوية كانت تتابع سير أو طريق الطائرة المسيرة، طيلة الوقت، حتى أسقطتها، مشددا على أن إسرائيل ستواصل العمل على منع أي خرق لسيادة بلادها.