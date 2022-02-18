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إسرائيل تسقط طائرة مسيرة جنوب غزة
إسرائيل تسقط طائرة مسيرة جنوب غزة
أسقط الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، طائرة مسيرة، حاولت اجتياز الحدود مع قطاع غزة. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T06:27+0000
2022-02-18T06:28+0000
اشتباكات غزة
العالم العربي
إسرائيل
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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء أمس الخميس، تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أن قواته العسكرية أسقطت طائرة مسيرة في المنطقة الحدودية الجنوبية غزة.وأوضح أدرعي أنه تم رصد الطائرة المسيرة من نوع "درون"، طيلة الحدث وتم إسقاطها عند اجتيازها الحدود، داخل قطاع غزة.وفي السياق نفسه، وقبل إسقاط المسيرة داخل غزة بساعتين فقط، قال أفيخاي أدرعي إن قوات الجيش الإسرائيلي أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة "درون" تابعة لـ"حزب الله"، قد تسللت من داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن قوات المراقبة الجوية كانت تتابع سير أو طريق الطائرة المسيرة، طيلة الوقت، حتى أسقطتها، مشددا على أن إسرائيل ستواصل العمل على منع أي خرق لسيادة بلادها.
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اشتباكات غزة, العالم العربي, إسرائيل

إسرائيل تسقط طائرة مسيرة جنوب غزة

06:27 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 18.02.2022)
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة - درون
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Pavel Lvov
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أسقط الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، طائرة مسيرة، حاولت اجتياز الحدود مع قطاع غزة.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء أمس الخميس، تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أن قواته العسكرية أسقطت طائرة مسيرة في المنطقة الحدودية الجنوبية غزة.
وأوضح أدرعي أنه تم رصد الطائرة المسيرة من نوع "درون"، طيلة الحدث وتم إسقاطها عند اجتيازها الحدود، داخل قطاع غزة.
وفي السياق نفسه، وقبل إسقاط المسيرة داخل غزة بساعتين فقط، قال أفيخاي أدرعي إن قوات الجيش الإسرائيلي أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة "درون" تابعة لـ"حزب الله"، قد تسللت من داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن قوات المراقبة الجوية كانت تتابع سير أو طريق الطائرة المسيرة، طيلة الوقت، حتى أسقطتها، مشددا على أن إسرائيل ستواصل العمل على منع أي خرق لسيادة بلادها.
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