إطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل... والجيش يتحرك
10:38 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 18.02.2022)
أطلقت إسرائيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد محاولة دخول طائرة دون طيار لبنانية الأجواء الإسرائيلية.
ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بصفحتها الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة أكدت من خلالها أن طائرة دون طيار من لبنان حاولت الدخول إلى المجال الجوي الإسرائيلي.
אזעקות בצפון בעקבות חדירת מל"ט לישראל, מטוסי קרב הוזנקו ומערכת כיפת ברזל הופעלה— חדשות 13 (@newsisrael13) February 18, 2022
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وأوضحت أنه تم إطلاق صواريخ المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" الاعتراضية على تلك الطائرة، بتوازي مع إرسال طائرات مقاتلة للقيام بدوريات في المنطقة.
צה"ל: כלי טיס קטן חצה משטח לבנון, כיפת ברזל הופעלה ומטוסי קרב הוזנקו | עדכונים שוטפים@rubih67 https://t.co/hnr1p1E6Ov— כאן חדשות (@kann_news) February 18, 2022
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد نشر تغريدة جديدة بصفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلالها أن بلاده أطلقت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، شمال البلاد، قبل قليل.
A UAV crossed from Lebanon into Israeli airspace. Iron Dome interceptors were launched according to protocol and fighter jets were scrambled to patrol the area.— Israel Defense Forces (@IDF) February 18, 2022
ونقل الموقع الإلكتروني العبري الآن 14، عن سكان منطقة الجليل وبعض مناطق الشمال الإسرائيلي، سماع صافرات الإنذار، وسماع أزيز الطائرات، دون الحديث عن وقوع انفجارات أو تلقي مكالمات بوقوع إصابات.