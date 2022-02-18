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إطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل... والجيش يتحرك
إطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل... والجيش يتحرك
أطلقت إسرائيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد محاولة دخول طائرة دون طيار لبنانية الأجواء الإسرائيلية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-18T10:39+0000
إسرائيل
العالم العربي
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ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بصفحتها الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة أكدت من خلالها أن طائرة دون طيار من لبنان حاولت الدخول إلى المجال الجوي الإسرائيلي.وأوضحت أنه تم إطلاق صواريخ المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" الاعتراضية على تلك الطائرة، بتوازي مع إرسال طائرات مقاتلة للقيام بدوريات في المنطقة.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد نشر تغريدة جديدة بصفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلالها أن بلاده أطلقت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، شمال البلاد، قبل قليل.ونقل الموقع الإلكتروني العبري الآن 14، عن سكان منطقة الجليل وبعض مناطق الشمال الإسرائيلي، سماع صافرات الإنذار، وسماع أزيز الطائرات، دون الحديث عن وقوع انفجارات أو تلقي مكالمات بوقوع إصابات.
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إسرائيل, العالم العربي, لبنان

إطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل... والجيش يتحرك

10:38 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 18.02.2022)
© REUTERS / AMIR COHENجنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 15 مايو 2021
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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أطلقت إسرائيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد محاولة دخول طائرة دون طيار لبنانية الأجواء الإسرائيلية.
ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بصفحتها الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة أكدت من خلالها أن طائرة دون طيار من لبنان حاولت الدخول إلى المجال الجوي الإسرائيلي.
وأوضحت أنه تم إطلاق صواريخ المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" الاعتراضية على تلك الطائرة، بتوازي مع إرسال طائرات مقاتلة للقيام بدوريات في المنطقة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد نشر تغريدة جديدة بصفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلالها أن بلاده أطلقت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، شمال البلاد، قبل قليل.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري الآن 14، عن سكان منطقة الجليل وبعض مناطق الشمال الإسرائيلي، سماع صافرات الإنذار، وسماع أزيز الطائرات، دون الحديث عن وقوع انفجارات أو تلقي مكالمات بوقوع إصابات.
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