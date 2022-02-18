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https://arabic.sputniknews.com/20220218/البحرين-تتخذ-إجراء-جديدا-تجاه-القادمين-إلى-أراضيها-1058788879.html
البحرين تتخذ إجراء جديدا تجاه القادمين إلى أراضيها
البحرين تتخذ إجراء جديدا تجاه القادمين إلى أراضيها
اتخذت مملكة البحرين، أمس الخميس، إجراء جديدا تجاه القادمين إلى أراضيها متعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T07:55+0000
2022-02-18T07:55+0000
العالم العربي
رئيس وزراء البحرين
فيروس كورونا
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أعلنت السلطات البحرينية، إلغاء إلزامية فحص كورونا والحجر الصحي لجميع القادمين إلى أراضيها.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، مساء أمس الخميس، أن شؤون الطيران المدني في البحرين، قررت تحديث إجراءات الدخول للمملكة عبر مطار البحرين الدولي بدءا من يوم الأحد المقبل، العشرين من الشهر الجاري.وقررت إدارة الطيران المدني البحريني إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) لدى الوصول إلى مطار البحرين الدولي، وذلك لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة.ولم تكتف السلطات البحرينية بذلك، بل قررت إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة، بحسب توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البلاد.
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العالم العربي, رئيس وزراء البحرين, فيروس كورونا

البحرين تتخذ إجراء جديدا تجاه القادمين إلى أراضيها

07:55 GMT 18.02.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEمطار البحرين الدولي
مطار البحرين الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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اتخذت مملكة البحرين، أمس الخميس، إجراء جديدا تجاه القادمين إلى أراضيها متعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
أعلنت السلطات البحرينية، إلغاء إلزامية فحص كورونا والحجر الصحي لجميع القادمين إلى أراضيها.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، مساء أمس الخميس، أن شؤون الطيران المدني في البحرين، قررت تحديث إجراءات الدخول للمملكة عبر مطار البحرين الدولي بدءا من يوم الأحد المقبل، العشرين من الشهر الجاري.
وقررت إدارة الطيران المدني البحريني إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) لدى الوصول إلى مطار البحرين الدولي، وذلك لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة.
ولم تكتف السلطات البحرينية بذلك، بل قررت إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة، بحسب توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البلاد.
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