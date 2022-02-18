https://arabic.sputniknews.com/20220218/السعودية-وعمان-توقعان-مذكرة-تفاهم-في-مجال-الأمن-الغذائي-والمائي-1058791102.html
السعودية وعمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي والمائي
السعودية وعمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي والمائي
وقّعت السعودية مذكرة تفاهم مشتركة مع سلطنة عمان، تقضي ببناء علاقات من الشراكة والتكامل بين الطرفين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين في مجال الأمن الغذائي... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T08:31+0000
2022-02-18T08:31+0000
2022-02-18T08:32+0000
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سلطنة عمان
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وأفادت صحيفة عكاظ، مساء أمس الخميس، بأن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن الفضلي، هو الذي وقَّع على مذكرة التفاهم مع وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان، سعود الحبسي.وعزت الصحيفة الهدف من توقيع تلك المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال أنظمة الإدارة المتكاملة للمياه والآليات المرتبطة بها من التشريعات، والإطار المؤسسي وعمليات التشغيل، فضلا عن إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة، والخاصة بالأمن الغذائي والمائي والعمل على تطوير تقنيات الري المرشدة للمياه وتطبيقاتها.ومن بين مجالات التعاون التي تضمنتها مذكرة التفاهم السعودية العمانية، بحث موضوع التغير المناخي وتأثيره على موارد المياه، وتفادي آثاره السلبية، وكذلك دعم إدارة المياه الجوفية والسطحية، مع العمل على تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي والمائي.ولم تتوقف مجالات التعاون عند هذا الحد، بل شملت تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن الغذائي والمائي، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/سلطان-عمان-يكرم-محمد-بن-سلمان-بوسام-يمنح-لمن-ترتبط-دولهم-بعلاقة-متميزة-مع-بلاده-صورة-1053664502.html
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العالم العربي, السعودية, سلطنة عمان
السعودية وعمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي والمائي
08:31 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 08:32 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
وقّعت السعودية مذكرة تفاهم مشتركة مع سلطنة عمان، تقضي ببناء علاقات من الشراكة والتكامل بين الطرفين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين في مجال الأمن الغذائي والمائي.
وأفادت صحيفة عكاظ
، مساء أمس الخميس، بأن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن الفضلي، هو الذي وقَّع على مذكرة التفاهم مع وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان، سعود الحبسي.
وعزت الصحيفة الهدف من توقيع تلك المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين
في مجال أنظمة الإدارة المتكاملة للمياه والآليات المرتبطة بها من التشريعات، والإطار المؤسسي وعمليات التشغيل، فضلا عن إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة، والخاصة بالأمن الغذائي والمائي والعمل على تطوير تقنيات الري المرشدة للمياه وتطبيقاتها.
ومن بين مجالات التعاون التي تضمنتها مذكرة التفاهم السعودية العمانية، بحث موضوع التغير المناخي وتأثيره على موارد المياه، وتفادي آثاره السلبية، وكذلك دعم إدارة المياه الجوفية والسطحية، مع العمل على تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي والمائي.
ولم تتوقف مجالات التعاون عند هذا الحد، بل شملت تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن الغذائي والمائي، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.