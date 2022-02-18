عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220218/السعودية-وعمان-توقعان-مذكرة-تفاهم-في-مجال-الأمن-الغذائي-والمائي-1058791102.html
السعودية وعمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي والمائي
السعودية وعمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي والمائي
وقّعت السعودية مذكرة تفاهم مشتركة مع سلطنة عمان، تقضي ببناء علاقات من الشراكة والتكامل بين الطرفين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين في مجال الأمن الغذائي... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T08:31+0000
2022-02-18T08:32+0000
العالم العربي
السعودية
سلطنة عمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101609/50/1016095053_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_074db80212539357e02e6566a00c69ad.jpg
وأفادت صحيفة عكاظ، مساء أمس الخميس، بأن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن الفضلي، هو الذي وقَّع على مذكرة التفاهم مع وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان، سعود الحبسي.وعزت الصحيفة الهدف من توقيع تلك المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال أنظمة الإدارة المتكاملة للمياه والآليات المرتبطة بها من التشريعات، والإطار المؤسسي وعمليات التشغيل، فضلا عن إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة، والخاصة بالأمن الغذائي والمائي والعمل على تطوير تقنيات الري المرشدة للمياه وتطبيقاتها.ومن بين مجالات التعاون التي تضمنتها مذكرة التفاهم السعودية العمانية، بحث موضوع التغير المناخي وتأثيره على موارد المياه، وتفادي آثاره السلبية، وكذلك دعم إدارة المياه الجوفية والسطحية، مع العمل على تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي والمائي.ولم تتوقف مجالات التعاون عند هذا الحد، بل شملت تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن الغذائي والمائي، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/سلطان-عمان-يكرم-محمد-بن-سلمان-بوسام-يمنح-لمن-ترتبط-دولهم-بعلاقة-متميزة-مع-بلاده-صورة-1053664502.html
السعودية
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101609/50/1016095053_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_d35672ff03fc33ccc624c9b63114c3e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية, سلطنة عمان

السعودية وعمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي والمائي

08:31 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 08:32 GMT 18.02.2022)
© Sputnik . Alexey Boitsov / الذهاب إلى بنك الصورسلطنة عمان
سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Alexey Boitsov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
وقّعت السعودية مذكرة تفاهم مشتركة مع سلطنة عمان، تقضي ببناء علاقات من الشراكة والتكامل بين الطرفين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين في مجال الأمن الغذائي والمائي.
وأفادت صحيفة عكاظ، مساء أمس الخميس، بأن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن الفضلي، هو الذي وقَّع على مذكرة التفاهم مع وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان، سعود الحبسي.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
سلطان عمان يكرم محمد بن سلمان بوسام "يمنح لمن ترتبط دولهم بعلاقة متميزة مع بلاده"... صورة
7 ديسمبر 2021, 12:55 GMT
وعزت الصحيفة الهدف من توقيع تلك المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال أنظمة الإدارة المتكاملة للمياه والآليات المرتبطة بها من التشريعات، والإطار المؤسسي وعمليات التشغيل، فضلا عن إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة، والخاصة بالأمن الغذائي والمائي والعمل على تطوير تقنيات الري المرشدة للمياه وتطبيقاتها.
ومن بين مجالات التعاون التي تضمنتها مذكرة التفاهم السعودية العمانية، بحث موضوع التغير المناخي وتأثيره على موارد المياه، وتفادي آثاره السلبية، وكذلك دعم إدارة المياه الجوفية والسطحية، مع العمل على تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي والمائي.
ولم تتوقف مجالات التعاون عند هذا الحد، بل شملت تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن الغذائي والمائي، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала