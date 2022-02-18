https://arabic.sputniknews.com/20220218/لابيد-يدعو-مولدوفا-إلى-المساعدة-في-الإجلاء-البري-للإسرائيليين-واليهود-بأوكرانيا-1058830129.html
لابيد يدعو مولدوفا إلى المساعدة في "الإجلاء البري" للإسرائيليين واليهود بأوكرانيا
لابيد يدعو مولدوفا إلى المساعدة في "الإجلاء البري" للإسرائيليين واليهود بأوكرانيا
أجرى وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره المولدوفي نيكو بوبيسكو، بحث خلالها إمكانية أن تقدم تشيسيناو يد العون في تنفيذ... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T17:57+0000
2022-02-18T17:57+0000
2022-02-18T17:57+0000
إسرائيل
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وقال لابيد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أجريت تقييما للوضع بين روسيا وأوكرانيا هذا الصباح، وأبلغت المشاركين أنني تحدثت هذا الصباح مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي لجمهورية مولدوفا نيكو بوبيسكو حول احتمال أن تساعد مولدوفا في الإنقاذ البري لإسرائيليين ويهود من أوكرانيا".وتابع: "استعرض التقييم الوضع الحالي وتقارير المخابرات. تواصل وزارة الخارجية دعوة الإسرائيليين للاستفادة من الرحلات الجوية قبل تصعيد محتمل، بل وأطلقت حملة إلكترونية باللغتين الروسية والأوكرانية لتوضيح الوضع المتوتر والتوصية بمغادرة أوكرانيا".وختم وزير الخارجية الإسرائيلي تغريداته بالقول: "يجب بذل كل جهد لكي يفهم الإسرائيليون أن الإنقاذ المتأخر يمكن أن يكون معقدا وخطيرا. ليس هناك سبب لتحمل مخاطر غير ضرورية. في نفس الوقت سنواصل العمل على التقييمات لكل سيناريو محتمل".وكانت إسرائيل قد شرعت في إجراءات لإعادة مواطنيها من أوكرانيا عبر تسيير رحلات جوية عاجلة.ويقدر عدد الجالية اليهودية في أوكرانيا بما بين 150 إلى 200 ألف يهودي، من بينهم 10-15 ألف إسرائيلي، منهم ما يزيد عن ألفي طالب، معظمهم من فلسطيني الداخل (عرب 48).
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا
لابيد يدعو مولدوفا إلى المساعدة في "الإجلاء البري" للإسرائيليين واليهود بأوكرانيا
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أجرى وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره المولدوفي نيكو بوبيسكو، بحث خلالها إمكانية أن تقدم تشيسيناو يد العون في تنفيذ "إنقاذ وإجلاء بري" للإسرائيليين واليهود المتواجدين في أوكرانيا.
وقال لابيد
في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أجريت تقييما للوضع بين روسيا وأوكرانيا هذا الصباح، وأبلغت المشاركين أنني تحدثت هذا الصباح مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي لجمهورية مولدوفا نيكو بوبيسكو حول احتمال أن تساعد مولدوفا في الإنقاذ البري لإسرائيليين ويهود من أوكرانيا".
وتابع: "استعرض التقييم الوضع الحالي وتقارير المخابرات. تواصل وزارة الخارجية دعوة الإسرائيليين للاستفادة من الرحلات الجوية قبل تصعيد محتمل، بل وأطلقت حملة إلكترونية باللغتين الروسية والأوكرانية لتوضيح الوضع المتوتر والتوصية بمغادرة أوكرانيا".
وختم وزير الخارجية الإسرائيلي تغريداته بالقول: "يجب بذل كل جهد لكي يفهم الإسرائيليون أن الإنقاذ المتأخر يمكن أن يكون معقدا وخطيرا. ليس هناك سبب لتحمل مخاطر غير ضرورية. في نفس الوقت سنواصل العمل على التقييمات لكل سيناريو محتمل".
وكانت إسرائيل قد شرعت في إجراءات لإعادة مواطنيها من أوكرانيا
عبر تسيير رحلات جوية عاجلة.
ويقدر عدد الجالية اليهودية في أوكرانيا بما بين 150 إلى 200 ألف يهودي، من بينهم 10-15 ألف إسرائيلي، منهم ما يزيد عن ألفي طالب، معظمهم من فلسطيني الداخل (عرب 48).