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https://arabic.sputniknews.com/20220219/إيران-نخطط-لزيادة-التبادل-التجاري-مع-قطر-إلى-مليار-دولار-1058879088.html
إيران: نخطط لزيادة التبادل التجاري مع قطر إلى مليار دولار
إيران: نخطط لزيادة التبادل التجاري مع قطر إلى مليار دولار
أعلن مسؤول إيراني، اليوم السبت، أن بلاده تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع قطر إلى مليار دولار. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T20:51+0000
2022-02-19T20:51+0000
أخبار إيران
أخبار قطر اليوم
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ونقلت وكالة "فارس" عن علي رضا بيمان باك، المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الايرانية، أن هناك إمكانات وفرص لدى قطر من شأنها أن تعزز التعاون التجاري بين الجانبين.وقال المسؤول الإيراني إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وقطر حاليا يمثل رقما ضئيلا يتراوح بين 300 الى 400 مليون دولار.لكنه أشار إلى أن هناك إمكانية لرفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار في العام المقبل.تأتي تصريحات بيمان باك، في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين المقبل، بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وأشار بيمان باك إلى أن وزير الصناعة والمناجم والتجارة ووزير التراث الثقافي والسياحة والتحف اليدوية يشاركان في هذه الزيارة لإجراء المشاورات اللازمة لتنمية التعاون التجاري والسياحي.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/إيران-وقطر-تناقشان-الوضع-في-أفغانستان-1057615007.html
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أخبار إيران, أخبار قطر اليوم

إيران: نخطط لزيادة التبادل التجاري مع قطر إلى مليار دولار

20:51 GMT 19.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن مسؤول إيراني، اليوم السبت، أن بلاده تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع قطر إلى مليار دولار.
ونقلت وكالة "فارس" عن علي رضا بيمان باك، المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الايرانية، أن هناك إمكانات وفرص لدى قطر من شأنها أن تعزز التعاون التجاري بين الجانبين.
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وقال المسؤول الإيراني إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وقطر حاليا يمثل رقما ضئيلا يتراوح بين 300 الى 400 مليون دولار.
لكنه أشار إلى أن هناك إمكانية لرفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار في العام المقبل.
تأتي تصريحات بيمان باك، في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين المقبل، بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأشار بيمان باك إلى أن وزير الصناعة والمناجم والتجارة ووزير التراث الثقافي والسياحة والتحف اليدوية يشاركان في هذه الزيارة لإجراء المشاورات اللازمة لتنمية التعاون التجاري والسياحي.
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