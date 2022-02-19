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https://arabic.sputniknews.com/20220219/الرئيس-الأوكراني-يؤكد-مغادرته-البلاد-1058848028.html
الرئيس الأوكراني يؤكد مغادرته البلاد
الرئيس الأوكراني يؤكد مغادرته البلاد
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه سوف يغارد البلاد خلال ساعات لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T08:23+0000
2022-02-19T08:37+0000
أخبار أوكرانيا
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وحسب بيان لمكتب الرئيس الأوكراني، نشرته رويترز، قال: "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيحضر مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت، قبل أن يعود إلى بلاده في وقت لاحق من اليوم".وأثار حضور الرئيس الأوكراني إلى مؤتمر ميونيخ خلال اليومين الماضيين، ردود فعل كثيرة بين مؤيد ومعاض، حيث تثير الرحلة إلى ألمانيا مخاوف بسبب مزاعم بوجود تهديدات.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اعتبر مغادرة زيلينسكي لأوكرانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، "قد لا يكون حكيما"، خاصة مع وجود توترات مع روسيا، حسب زعمه.وتوترت الأوضاع خلال الأيام الأخيرة، بعد ترويج واشنطن وحلفاؤها الغربيين مزاعم عن غزو روسي وشيك إلى أوكرانيا.يأتي ذلك فيما تنفي روسيا تلك الاتهامات كليا، مؤكدة مطالبتها بوجود ضماناتت أمنية بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20200214/مسؤول-روسي-مهاجما-الغرب-مكان-انعقاد-مؤتمر-ميونخ-يستخدم-للترويج-لـ-المعايير-المزدوجة-1044546442.html
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أخبار أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يؤكد مغادرته البلاد

08:23 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 08:37 GMT 19.02.2022)
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS SERVICEالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال حديث هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كييف، أوكرانيا 13 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال حديث هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كييف، أوكرانيا 13 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه سوف يغارد البلاد خلال ساعات لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت.
وحسب بيان لمكتب الرئيس الأوكراني، نشرته رويترز، قال: "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيحضر مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت، قبل أن يعود إلى بلاده في وقت لاحق من اليوم".
ليونيد سلوتسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2020
مسؤول روسي مهاجما الغرب: مكان انعقاد مؤتمر ميونخ يستخدم للترويج لـ "المعايير المزدوجة"
14 فبراير 2020, 18:44 GMT
وأثار حضور الرئيس الأوكراني إلى مؤتمر ميونيخ خلال اليومين الماضيين، ردود فعل كثيرة بين مؤيد ومعاض، حيث تثير الرحلة إلى ألمانيا مخاوف بسبب مزاعم بوجود تهديدات.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اعتبر مغادرة زيلينسكي لأوكرانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، "قد لا يكون حكيما"، خاصة مع وجود توترات مع روسيا، حسب زعمه.
وتوترت الأوضاع خلال الأيام الأخيرة، بعد ترويج واشنطن وحلفاؤها الغربيين مزاعم عن غزو روسي وشيك إلى أوكرانيا.
يأتي ذلك فيما تنفي روسيا تلك الاتهامات كليا، مؤكدة مطالبتها بوجود ضماناتت أمنية بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
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